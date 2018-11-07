Відео курйозного падіння, після якого скандальний арбітр призначив пенальті у ворота "Шахтаря"

На 24-ій хвилині у матчі між англійським "Манчестер Сіті" та донецьким "Шахтарем" у ворота "гірників" було призначено пенальті.

Фол зафіксували через падіння півзахисника "МанСіті" Стерлінга у штрафному майданчику. Та ніхто проти англійця не фолив. Стерлінг перечепився за газон і впав, коли Матвієнко був за півметра до нього, і П'ятов ще не вийшов не перехоплення. Та це не зупинило скандального арбітра Віктора Кашшаї (саме він не зарахував гол Марко Девіча у ворота збірної Англії на Євро-2012) призначити пенальті. Це при тому, що у матчі за воротами діяв додатковий арбітр.

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Пенальті чітко реалізував Жезус. Це був другий гол у матчі "Манчестер Сіті" – "Шахтар".

Відео падіння Стерлінга, за яке призначили пенальті