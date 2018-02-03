Відео заворожує: світанок на горі Піп Іван зняли в режимі time-lapse
23:23, 3 лютого 1848 Читать новость на русском
Фотограф Василь Дячук зняв на відео зимовий світанок на одній із найвищих гір українських Карпат – Піп Іван. Відео чаруючого світанку знято в режимі time-lapse та опубліковано на Facebook-сторінці фотографа.
"Time Lapse світанок на г. Піп Іван та один із найкращих ранків, які я тільки бачив", – підписав Дячук своє відео.
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На кадрах фотографу вдалося передати красу перших ранкових променів у поєднанні з хмарами, які покривають засніжені гори.
Джерело: 24 Канал
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