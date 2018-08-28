Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 показала неймовірний результат в новому тесті

Доки більшість геймерів та ПК-ентузіастів із нетерпінням чекають виходу перших оглядів відеокарт GeForce RTX, одного із представників нової лінійки графічних прискорювачів помітили в базі тестового пакету 3DMark Time Spy. Судячи з характеристик, протестували NVIDIA GeForce RTX 2080, яка вже зараз за показниками обходить GeForce GTX 1080 Ti.

Про це повідомляє Overclockers.

Читайте також: NVIDIA порівняла продуктивність відеокарт GeForce RTX 2080 та GeForce GTX 1080

Протестований зразок має 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, що працює на ефективній частоті 14 ГГц, що разом з 256-розрядною шиною забезпечує пропускну здатність на рівні 448 ГБ за секунду. Максимальна частота графічного процесора в ході тестування досягала позначки в 2025 Мгц.



Результати тестування NVIDIA GeForce RTX 2080 в 3DMark Time Spy

Що стосується самих результатів, то в 3DMark Time Spy відеокарти GeForce RTX 2080 вдалося набрати більше 10 тисяч "папуг" Graphics Score. У той же час GeForce GTX 1080 Ti та GeForce GTX 1080 набирають в ньому близько 9500 і 7300 балів відповідно. Таким чином, GeForce RTX 2080 виявилася більш ніж на третину продуктивніше своєї прямої попередниці і на 5% обійшла нинішнього ігрового флагмана "зелених".



Порівняння продуктивності GeForce RTX 2080 та GeForce GTX 1080

Підкреслимо, що перед нами синтетичний бенчмарк, який не використовує повною мірою всі можливості нового GPU (на кшталт тензорних і RT-ядер), а саме тестування, з великою ймовірністю, проводилося на ранній версії драйвера. Якщо вірити власним тестам NVIDIA, то в залежності від програми GeForce RTX 2080 забезпечує на 40 – 100% більшу продуктивність, ніж GeForce GTX 1080.

Презентація нової лінійки відеокарт NVIDIA GeForce RTX – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно