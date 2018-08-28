17:26
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 показала неймовірний результат в новому тесті

381 Читать новость на русском
Хуан Женьсунь презентує відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080
Хуан Женьсунь презентує відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 / Road to VR

Доки більшість геймерів та ПК-ентузіастів із нетерпінням чекають виходу перших оглядів відеокарт GeForce RTX, одного із представників нової лінійки графічних прискорювачів помітили в базі тестового пакету 3DMark Time Spy. Судячи з характеристик, протестували NVIDIA GeForce RTX 2080, яка вже зараз за показниками обходить GeForce GTX 1080 Ti.

Про це повідомляє Overclockers.

Читайте також: NVIDIA порівняла продуктивність відеокарт GeForce RTX 2080 та GeForce GTX 1080

Протестований зразок має 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, що працює на ефективній частоті 14 ГГц, що разом з 256-розрядною шиною забезпечує пропускну здатність на рівні 448 ГБ за секунду. Максимальна частота графічного процесора в ході тестування досягала позначки в 2025 Мгц.

NVIDIA GeForce RTX 2080
Результати тестування NVIDIA GeForce RTX 2080 в 3DMark Time Spy

Що стосується самих результатів, то в 3DMark Time Spy відеокарти GeForce RTX 2080 вдалося набрати більше 10 тисяч "папуг" Graphics Score. У той же час GeForce GTX 1080 Ti та GeForce GTX 1080 набирають в ньому близько 9500 і 7300 балів відповідно. Таким чином, GeForce RTX 2080 виявилася більш ніж на третину продуктивніше своєї прямої попередниці і на 5% обійшла нинішнього ігрового флагмана "зелених".

GeForce RTX 2080 та GeForce GTX 1080
Порівняння продуктивності GeForce RTX 2080 та GeForce GTX 1080

Підкреслимо, що перед нами синтетичний бенчмарк, який не використовує повною мірою всі можливості нового GPU (на кшталт тензорних і RT-ядер), а саме тестування, з великою ймовірністю, проводилося на ранній версії драйвера. Якщо вірити власним тестам NVIDIA, то в залежності від програми GeForce RTX 2080 забезпечує на 40 – 100% більшу продуктивність, ніж GeForce GTX 1080.

Презентація нової лінійки відеокарт NVIDIA GeForce RTX – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
сьогодні, 17:01 Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
Дмитро Снєгирьов
У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
сьогодні, 16:05 У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
25400
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
"Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
сьогодні, 14:02 "Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук