Відеокарти ASRock Phantom Gaming з'являться на європейському ринку: дата релізу

В рамках виставки Computex 2018 представники компанії ASRock обмовились, що планують вивести лінійку відеокарт Phantom Gaming на європейський ринок вже в середині літа. Тепер стала відома точна дата виходу нових відеоадаптерів, а також те, які саме моделі першими з’являться на прилавках магазинів.

Про це повідомляє Tom's Hardware.

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В європейських магазинах відеокарти лінійки ASRock Phantom Gaming можна буде придбати вже першого липня. Спочатку покупцям буде запропонований вибір з чотирьох продуктів:

Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC; Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC; Phantom Gaming X Radeon RX570 4G OC; Phantom Gaming D Radeon RX570 4G.

Крім того, в плани ASRock на найближче майбутнє також входить європейський реліз графічних прискорювачів сімейства Radeon RX Vega, проте ніяких подробиць про дані карти поки не надійшло. Тайванський вендор також поки не готовий оголосити рекомендовані ціни нові відеокарти, вони стануть відомі протягом найближчих декількох днів.

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