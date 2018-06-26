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Відеокарти ASRock Phantom Gaming з'являться на європейському ринку: дата релізу

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Відеокарти ASRock Phantom Gaming: дата релізу в Європі
Відеокарти ASRock Phantom Gaming: дата релізу в Європі / tweaktown

В рамках виставки Computex 2018 представники компанії ASRock обмовились, що планують вивести лінійку відеокарт Phantom Gaming на європейський ринок вже в середині літа. Тепер стала відома точна дата виходу нових відеоадаптерів, а також те, які саме моделі першими з’являться на прилавках магазинів.

Про це повідомляє Tom's Hardware.

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В європейських магазинах відеокарти лінійки ASRock Phantom Gaming можна буде придбати вже першого липня. Спочатку покупцям буде запропонований вибір з чотирьох продуктів:

  1. Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC;
  2. Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC;
  3. Phantom Gaming X Radeon RX570 4G OC;
  4. Phantom Gaming D Radeon RX570 4G.

Крім того, в плани ASRock на найближче майбутнє також входить європейський реліз графічних прискорювачів сімейства Radeon RX Vega, проте ніяких подробиць про дані карти поки не надійшло. Тайванський вендор також поки не готовий оголосити рекомендовані ціни нові відеокарти, вони стануть відомі протягом найближчих декількох днів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Європа Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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