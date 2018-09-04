Відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti протестували в іграх: перші результати

Перші огляди ігрових відеокарт серії NVIDIA GeForce RTX опублікують лише 14 вересня. До цього часу геймери та ПК-ентузіасти можуть будувати висновки про продуктивність нових адаптерів лише за інформацією з неофіційних джерел, в тому числі необачних відеоблогерів.

Про це повідомляє 3DCenter.

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Один турецький YouTube-канал ненароком опублікував відео з ігровими тестами нового ігрового флагмана "зелених" – GeForce RTX 2080 Ti. І хоча ролик практично відразу зник з каналу, результати тестів вже почали свою подорож по мережі і в кінцевому підсумку були зібрані німецькими журналістами з 3DCenter в зручну для аналізу таблицю.



Результати тестування відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в іграх

Якщо вірити опублікованим даними, то за результатами тестів в десяти іграх при роздільній здатності 4K, відеокарта GeForce RTX 2080 Ti виявилася в середньому на 37,5% швидше давно знайомої GeForce GTX 1080 Ti. Підкреслимо, що перераховані проекти позбавлені підтримки технологій з набору NVIDIA RTX, які стали головною "фішкою" нових карт, і при їх використанні відставання GeForce GTX 1080 Ti має виявитися значно більшим.

Який саме варіант GeForce RTX 2080 Ti (Founders Edition або у виконанні AIB-партнера NVIDIA) брав участь в тестуванні, на жаль, не повідомляється. Відзначимо, що як "серце" системи виступав процесор AMD Ryzen 5 2600X (6 ядер / 12 потоків, 3,6 / 4,2 ГГц).

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