Для закупорювання вина у світі використовується кілька видів корків – від традиційних коркових до альтернативних із пластику, скла або металу.

Як корки впливають на вино, які кращі і чи варто звертати на це увагу під час купівлі напою, розбирався 24 канал.

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Види корків

Коркова пробка

Найбільш звичний варіант для виноробства. Вона виготовляється з кори коркового дуба. Цей матеріал використовується для закупорювання вина сотні років. Вважається, що структура корка дозволяє доступ повітря до вина, що забезпечує йому дозрівання, поліпшення смаку, аромату і кольору. Ще одна перевага корка – екологічність і легка утилізація.

Однак традиційний корок має і недоліки. Це:

дороговизна;

необхідність зберігати пляшки виключно у горизонтальному положенні, інакше корок може пересохнути, а вино зіпсуватися;

"дефект" у вигляді деяких бактерій і трихлоранізол, яким може бути вражений корок, зіпсує запах і смак напою.

Є також альтернативні варіанти, які використовуються для закупорювання вина.

Пресований корок

Виготовляється з обрізків, які залишилися від натуральних корків. Залишки подрібнюють, змішують з парафіном, харчовим силіконом, після чого додають поліуретановий клей і формують корки. Плюси такого варіанту – бюджетна вартість і схожість з натуральним корком. Основний мінус – вино під такою "заглушкою" не розвивається, а тривале зберігання може зіпсувати смак напою. Тому подібний варіант підходить для недорогих вин, які витримуються не більше двох років.

Пресовані корки схожі на натуральні / Фото homebuilding

Скляні

Екологічний і естетичний варіант, що забезпечує щільну укупорку пляшки. Популярний у виробників Італії, Німеччини та Австрії. Внутрішня поверхня корка покривається особливим полімером для герметичності. Серед переваг можна відзначити те, що вино під ним не псується. Однак є й недоліки – напій не зріє, а ціна – навіть вища, ніж у натуральної пробки.

Синтетичні

Досить часто використовуються в Італії і Франції. Основний плюс – дешевизна. Есть також серйозний мінус – такі корки можуть пропускати повітря всередину пляшки, що призведе до псування вина.

Пластикові

Використовуються для закупорки бюджетних ігристих вин в Україні, Угорщині, Молдові, Росії та Болгарії. Серед переваг – низька ціна. Мінуси – вино під нею не розвивається. Також незручність у витягу з пляшки.

Пластикові корки незручні у використанні, але дешеві / Фото hranim-vino

Гвинтові алюмінієві корки

Виробляються з алюмінієвого сплаву з пластиковою прокладкою всередині. Цей вид повністю перекриває доступ повітря до вина, тому воно не дозріває. Суттєвий недолік – такі напої непридатні для тривалого зберігання. Переваги – зручність у використанні та дешевизна.

Вино під алюмінієвими корками не зможе зберігатися роками / Фото hranim-vino

Які корки кращі

Вибір залежить від типу вина. Для столових вин підходить гвинтовий корок – пляшка може зберігатися стоячи.

Також багато вин зберігаються під скляним корком, зокрема, якщо їх транспортують у вертикальному положенні.

Однак важливо відзначити, що топові вина з потенціалом тривалого дозрівання закупорюються все ж натуральним корком, щоб напій міг "дихати" і дозрівати.