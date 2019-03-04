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      Виділити ФОП з IT-галузі в окрему групу єдиного податку: що означає нова ініціатива нардепів

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      Працівникам IT "виділять" окрему групу єдиного податку
      Працівникам IT "виділять" окрему групу єдиного податку / Ілюстративне фото

      У Верховній Раді зареєстрували законопроект з пропозицією створити п'яту групу єдиного податку. І зарахувати до цієї групи лише працівників IT-галузі України. Створення цього законопроекту може бути відповіддю на ініціативу мінсоцполітики, навколо якої розгорівся скандал.

      В урядовому проекті є ряд положень, з допомогою яких чиновники можуть змусити компанії перевести співробітників з ФОП на трудові відносини. Працівники IT-галузі обурилися такому підходу. І ось 1 березня Про це написало видання Ain.ua.

      Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому – читайте у матеріалі 24 каналу

      Кого зарахують до новоствореної V групи?

      Це будуть ФОП (фізичні особи-підприємці), що надають послуги в сфері IT. У тому числі:

      • Видання комп'ютерних ігор і іншого програмного забезпечення.
      • Програмування.
      • Консультування щодо програм.
      • Обробка даних з розміщенням інформації в мережі.

      При цьому такі ФОП не повинні:

      • Використовувати працю найманих осіб.
      • Мати дохід, вищий за 7,5 мільйона гривень на рік.

      Натомість вони матимуть право орендувати приміщення або обладнання у інших ФОП або юридичних осіб, не укладаючи з ними трудового договору. Таким чином можна буде уникнути загрози потрапити під штраф через норми резонансного законопроекту мінсоцполітики, якщо у ФОПів з IT візьмуться шукати "ознаки наявності трудових відносин" з іншими ФОП та юрособами.

      Читайте також: Заборона ФОПів: Порошенко з Гройсманом заспокоїли працівників IT-індустрії

      Що пропонує законопроект Мінсоцполітики щодо ФОПів?Він передбачає переведення працівників компаній з ФОП на трудові відносини – тобто, оформлення працівника по трудовому договору. Мета законопроекту – протидія застосуванню незадекларованої праці. IT-компанії обурилися, адже здебільшого саме їхні працівники оформлені як ФОПи та контрактники. Завдяки цьому компаніям за працівників вдається платити всього 5% податку, замість 41,5%. У разі схвалення законопроекту IT-шники були б змушені платити великі податки, що могло б знищити IT-індустрію в Україні – адже її працівники просто б виїхали працювати за кордон.

      Який податок пропонують сплачувати для ФОП V групи?

      Податкову ставку депутати пропонують спершу встановити на рівні 5% доходу, а потім щороку збільшувати на 1% аж до 10% доходу у 2025 році:

      • 5% доходу – стартових – з 1 січня 2020 року.
      • 6% з 1 січня 2021.
      • 7% з 1 січня 2022.
      • 8% з 1 січня 2023.
      • 9% з 1 січня 2024.
      • 10% доходу – остаточних – з 1 січня 2025 року.

      І лише якщо річний дохід ФОП на п'ятій групі перевищить 7,5 мільйона гривень, податок встановлять одразу на рівні 15% доходу.

      Звісно, платити треба буде і ЄСВ – єдиний соціальний внесок. З 2020 року, як пропонують автори законопроекту, ЄСВ для підприємців п'ятої групи становитиме подвійний розмір мінімального страхового внеску (якби такий закон діяв у 2018 році, то платили б 1836 гривень).

      Відеоблог Віталія Шабуніна про боротьбу уряду з ФОПами і спроби підірвати ІТ-індустрію – дивіться тут

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      Теги: Податки Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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