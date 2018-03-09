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Видимість до 40 метрів: Київ огорнув густий туман

563 Читать новость на русском
Київ огорнув густий туман
Київ огорнув густий туман / Фото з відкритих джерел

В Укргідометцентрі попереджали про густий туман в ніч на 10 березня у Києві, але мало хто очікував, що він буде настільки густим.

За даними синоптиків, туман на дорогах буде вночі у суботу, 10 березня, також очікується ожеледиця.

Видимість становитиме 200-500 метрів. Та водії повідомляють, що місцями видимість максимально сягає 30-40 метрів.

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Зокрема, дуже густий туман спостерігається на окружній Києва, де видимість – до 30 метрів.

Також складна ситуація на площі Перемоги, де видимість на дорозі сягає також до 30-40 метрів.

Кияни також публікують у соцмережах дивовижні фото вулиць, оповитих густим туманом.

#туман #киев

Допис, поширений Лена Смага (@lena.smaga)

#киев #туман #весна #весна2018 #kiev #kievgramm

Допис, поширений Mike photo (@mmib)

Теги: Новини України Новини Києва Погода
Джерело: 24 Канал
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