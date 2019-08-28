Відірвало колесо: у Харкові поліцейська машина зіткнулась з автобусом 10:12, сьогодні 26 Читать новость на русском Аварія на Мерефяньскому шосе Внаслідок аварії у патрульної Mitsubishi Outlander відірвалося колесо, повідомляють свідки ДТП. Аварія відбулась на Мерев'янському шосе. ДТП з поліцейською машиною в Харкові: дивіться відео Новина доповнюється... Який принтер обрати для дому: корисні поради сьогодні 10337 Теги: Новини України Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції Ліга чемпіонів: результати матчів 27 серпня сьогодні , 10:03 У Дрогобичі вибух газу знищив частину багатоповерхівки: зросла кількість загиблих сьогодні , 09:01 Головні новини за 27 серпня: затримання Богатирьової та нові кандидати у міністри сьогодні , 08:08 Коментарі Публікації сьогодні , 08:46 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України 9720 сьогодні , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат Блог Медіа 545 27 серпня , 16:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності 1425 сьогодні , 08:19 Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків 3340 сьогодні , 07:37 Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп? Світлана Попова 2180