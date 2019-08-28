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      Відірвало колесо: у Харкові поліцейська машина зіткнулась з автобусом

      26 Читать новость на русском
      Аварія на Мерефяньскому шосе
      Аварія на Мерефяньскому шосе

      Внаслідок аварії у патрульної Mitsubishi Outlander відірвалося колесо, повідомляють свідки ДТП.

      Аварія відбулась на Мерев'янському шосе.

       
      ДТП з поліцейською машиною в Харкові: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України
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