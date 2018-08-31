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"Відкладати не можна": Італія звернулася до ЄС через проблему з біженцями

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Італія закликала відкрити порти інших країн ЄС для прийому мігрантів
Італія закликала відкрити порти інших країн ЄС для прийому мігрантів / Фото з відкритих джерел

Італія звернулася до країн-членів Європейського Союзу із закликом відкрити порти для прийому мігрантів, врятованих у Середземному морі.

Про це заявила міністерка оборони Італії Елізабетта Трента після зустрічі з іноземними колегами, повідомляє DW.

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Неможливо і далі миритися з тим, що біженці прибувають на континент тільки через Італію,
– зазначила вона.

Трента наголосила, що рішення проблеми відкладати більше не можна, оскільки до кінця року необхідно відновити мандат місії "Софія".

Водночас міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен закликала припинити суперечки навколо "Софії" та продовжити її роботу до кінця цього року.

Нагадаємо, Італія може припинити внески у Європейський Союз, якщо Брюссель не втрутиться у ситуацію навколо корабля італійської берегової охорони Diciotti, на борту якого перебувають мігранти.

Що таке місія "Софія"?Місію "Софія" створили у червні 2015 року для гуманітарної операції в міжнародних водах біля узбережжя Лівії на тлі міграційної кризи. Учасники місії ведуть боротьбу з контрабандою людей, навчають співробітників берегової охорони Лівії та рятують біженців на морі. Біженців, врятованих у межах цієї місії, доставляли до Італії. Тепер влада Італії заявляє, що може перестати приймати мігрантів у межах проекту.

 

Теги: Євросоюз Іммігранти біженці
Джерело: 24 Канал
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