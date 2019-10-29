Відкликання депутатів виборцями: що придумали у "Слузі народу"

У фракції "Слуга народу" працюють над концепцією імперативного мандата і відкликання депутатів-мажоритарників виборцями. Глава президентської фракції Давид Арахамія вважає, що це буде справедливий процес.

У партійній програмі "Слуги народу" була обіцянка щодо можливості відкликання нардепів. Про це в коментарі LB.ua заявив глава фракції Давид Арахамія.

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За словами Арахамії, підготовка законопроєкту щодо імперативного мандата – на стадії розробки робочою групою. Він також додав, що депутати-мажоритарники "озвучують справедливу логіку про те, що їх обирають люди на окрузі".

У "Слузі народу" наголосили, що потрібно правильно прописати таку процедуру:

– виборці певного округу зможуть відкликати мажоритарника, якщо до нього буде недовіра людей;

– потрібно визначити певну кількість підписів, які збирають виборці;

– ініціювати процедуру відкликання такого народного депутата;

– влаштувати перевибори.

За його прогнозами, до кінця року робоча група презентує концепцію детальніше.

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Що таке імперативний мандат?Це перелік умов, при порушенні яких народного депутата можуть відкликати і він перестане бути депутатом. У наших широтах імперативний мандат – явище яке дуже сприяє поширенню партійних диктатур. Тому що приводом для відкликання мандату у депутата може стати небажання голосувати так, як каже партія.

Відзначимо, що напередодні депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що керівництво його фракції пропонує позбавляти мандата всіх депутатів, навіть мажоритарників, які виходять з фракції (норма про "імперативний мандат") і закликав керівництво фракції відмовитися від намірів "проштовхнути цю норму потайки".

24 жовтня у Верховній Раді відбулася зустріч між першим віцеспікером та представниками парламенту і ЦВК. У ході зустрічі обговорювали розвиток законодавства щодо народовладдя і прямої демократії.

Регулювання яких форм прямої демократії передбачає ініціатива народовладдя

– референдуми;

– народні ініціативи;

– відкликання депутатів;

– дострокове припинення повноважень рад за народною ініціативою;

– визнання закону України таким, що втратив чинність ("народне вето").