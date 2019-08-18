Відключала сигналізацію: хто зараз відповідає за пожежну безпеку у сумнозвісній "Вікторії"

Дитячий табір на Одещині, де два роки тому сталася жахлива пожежа, в якій загинули діти, вже відкритий. У ньому зараз відпочивають 103 дитини. А ось за пожежну безпеку там відповідає стара працівниця, яка раніше вимикала несправну сигналізацію, що інформувала про загорання.

Діти, які зараз відпочивають у "Вікторії", живуть у кам’яних будиночках, а ось дерев’яні – досі під арештом, адже розслідування справи про пожежу триває досі.

Важливо: Журналісти провели перевірку у скандальному таборі, де раніше згоріли діти

За пожежну безпеку у "Вікторії" тепер відповідає Олена Адамська. Зараз вона працює в установі на посаді інженера з охорони праці. Коли сталася пожежа, жінка була вожатою-вихователем, інформує "Думська".

Пізніше, коли керівник "Вікторії" Петрос Саркісян вже опинився під слідством і в СІЗО, Адамська виконувала обов'язки директора табору.



Олена Адамська/ фото "Думська"

Під час судового розгляду її роль в події стала відомою. Так, саме Адамська відключала у 2017 році пожежну сигналізацію, коли та безпричинно спрацьовувала. Про це під присягою говорили в тому числі батьки дітей, які відпочивали в "Вікторії", та й сама Адамська особливо нічого не заперечує.

"Вожата-вихователь Олена Адамська сказала хореографу "Аделі" Тетяні Єгоровій, що в корпусі №5 часто спрацьовує ревун протипожежної сигналізації і порадила не звертати на це уваги. Також вона сказала: "Викликайте мене, я буду відключати сирену». Після цього сигналізація спрацьовувала по кілька разів на добу, в тому числі і по ночах, і Адамська кожен раз відключала ревун", – мовиться у детальній хронології трагедії, яку розробив Центр правового моніторингу "Гідність".



Протипожежні маски у "Вікторії"/ фото "Думська"

Сама Адамська зараз розповідає, що не боїться працювати у "Вікторії" і знає, що слід робити при пожежі. За її словами, якщо сходи в диму, то для цього передбачений комплект рятувальних масок. Їх стільки, скільки дітей.

Правда, і з згаданими масками не все так гладко. Річ у тім, що вони не захищають від чадного газу – головної причини смерті людині при пожежі.

Що відомо про пожежу в таборі "Вікторія"?

Трагедія сталася 16 вересня 2017 року. У "Вікторії" загорівся дерев'яний корпус. На той момент у закладі перебувало понад 40 дітей.

У пожежі загинули троє дівчаток: Софія Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій.

Незалежна експертиза встановила, що причиною пожежі став несправний кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору. Вона, у справі фігурує як потерпіла, і вже тривалий час жінку не можуть знайти ані слідчі, ані Держприкордонслужба.

На лаві підсудних, окрім директора табору, – інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, екс-начальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів "Вікторії" Станіслав Чернишов.