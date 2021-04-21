Без води 22 квітня залишиться більшість Дніпра: повний список вулиць

У значній частині Дніпра майже цілу добу не буде води. Це пояснюють проведенням аварійно-відновлювальних робіт. "Дніпроводоканал" опублікував список адрес, де вимкнуть водопостачання. Загалом це зачепить 5 районів міста.

Воду мають вимкнути 22 квітня о 1 годині ночі. А повністю відновлять водопостачання лише о 24:00 тієї ж доби.

Також у місті Довгоочікуваний тролейбус Дніпро – Підгородне: яким буде новий маршрут

Де в місті не буде води

Новокодацький район – в межах вулиць Набережна Заводська, Ударників, Маяковського та Квітки Основяненко.

Чечелівський район – в межах вулиць Павлова, Академіка Белелюбського, Пастера та Набережна Заводська. У тому числі вулиці Братів Бестужевих та Івана Езау.

Центральний район – в межах вулиць пл. Вокзальна, пр. Дмитра Яворницького (парна сторона), Половицька та Січеславська Набережна.

Шевченківський район – в межах вулиць Юліуша Словацького, пр. Дмитра Яворницького (парна сторона), Коцюбиньського та Січеславська Набережна.

Соборний район –вул. Січеславська Набережна, вул. Набережна Перемоги, вул. Ливарна, вул. В. Вернадського 35 (П.Л.Д), вул. Павла Нірінберга, вул. Поля, вул. Колодязна, вул. Камяна, вул. 6 Стрєлкової Дивізії, вул. Яружна, ж/м Перемога 1-6.

Які рекомендації дають містянам

На всіх перерахованих вулицях або не буде води, або вона тектиме з дуже зниженим тиском. Через це підприємство радить жителям Дніпра створити необхідний запас питної води на період проведення робіт.