Без води 22 квітня залишиться більшість Дніпра: повний список вулиць

У значній частині Дніпра майже цілу добу не буде води. Це пояснюють проведенням аварійно-відновлювальних робіт. "Дніпроводоканал" опублікував список адрес, де вимкнуть водопостачання. Загалом це зачепить 5 районів міста.
Джерело:"Дніпроводоканал"
Воду мають вимкнути 22 квітня о 1 годині ночі. А повністю відновлять водопостачання лише о 24:00 тієї ж доби.
Також у місті Довгоочікуваний тролейбус Дніпро – Підгородне: яким буде новий маршрут
Де в місті не буде води
- Новокодацький район – в межах вулиць Набережна Заводська, Ударників, Маяковського та Квітки Основяненко.
- Чечелівський район – в межах вулиць Павлова, Академіка Белелюбського, Пастера та Набережна Заводська. У тому числі вулиці Братів Бестужевих та Івана Езау.
- Центральний район – в межах вулиць пл. Вокзальна, пр. Дмитра Яворницького (парна сторона), Половицька та Січеславська Набережна.
- Шевченківський район – в межах вулиць Юліуша Словацького, пр. Дмитра Яворницького (парна сторона), Коцюбиньського та Січеславська Набережна.
- Соборний район –вул. Січеславська Набережна, вул. Набережна Перемоги, вул. Ливарна, вул. В. Вернадського 35 (П.Л.Д), вул. Павла Нірінберга, вул. Поля, вул. Колодязна, вул. Камяна, вул. 6 Стрєлкової Дивізії, вул. Яружна, ж/м Перемога 1-6.
Які рекомендації дають містянам
На всіх перерахованих вулицях або не буде води, або вона тектиме з дуже зниженим тиском. Через це підприємство радить жителям Дніпра створити необхідний запас питної води на період проведення робіт.