У підприємстві попросили вибачення за незручності. Також надали список вулиць, де в ці дні не буде води.
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У Київському районі води не буде 3 серпня до 20:00
- на вулиці Академіка Проскури – будинки 5б, 5в, 9, 9д;
- на вулиці Астрономічна – будинки 7, 13, 15.
У Московському районі не буде води 3 серпня до 20:00
- у провулку Юр'ївський – усі будинки;
- на вулиці Юр'ївська – усі будинки;
- на вулиці Рижовська (Куйбишева) – усі будинки;
- на вулиці Спартака – усі будинки;
- у провулку Ладозький – усі будинки;
- на вулиці Героїв Праці – будинок 29.
У Немишлянському районі води не буде до 20 години 4 серпня
- на вулиці Танкопія – усі будинки;
- на вулиці Ньютона усі будинки;
- на вулиці Шолохова (С.Горбані) усі будинки;
- на проспекті Героїв Сталінграда – будинки 171, 171а,б, 173, 173/2, 173а, 175, 175а, в, 177, 177а, 179, 179а, в, 181, 181а, 183, 185, 185а, б, 187, 189;
- на проспекті Героїв Сталінграда – будинки 146, 146а, б, 148, 148а, г, 150, 150б, 152, 152а, б, 154, 154а, 156;
- на проспекті Петра Григоренка – будинки 23, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 53, 55б, 55р;
- на вулиці Слинька – будинки 1, 3, 3, 3а, 5, 5, 7, 9, 11, 11/2, 13, 13 / 1, 13/2, 13а, 15, 2, 2а, 2б, 4, 4/1, 4а, 6, 6-б, 8, 10, 12, 12/2, 12а, 14, 14а, б, 16, 16а, 18, 20, 20, 20а;
- на вулиці Ньютона – будинки 133, 133а, 133г, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139г, 141, 143, 143а, 132, 132а, 134;
- на вулиці Садово-Паркова, 2, 2а, 4, 6, 8;
- на вулиці Танкопія – будинки 16, 18, 18а, 20, 22, 22б, 24, 24/3, 24а, 26, 26б, 28, 30, 32, 34, проїзд 3.
У Новобаварському районі води не буде 3 серпня до 20:00
- на вулиці Станційна – усі будинки;
- на вулиці Баркалова (Тельмана) – усі будинки;
- на вулиці П'ятисотницька – усі будинки;
- на вулиці Коростельська – усі будинки;
- на вулиці Старогригорівська – усі будинки;
- у провулку Метизний – усі будинки;
- на вулиці Цементна – усі будинки;
- на проспекті Любові Малої (Постишева) – будинки 30 34,34-а,
- у в'їзд Плодовий – будинки від 1 до 9;
- на вулиці Полтавський Шлях – будинок 155.
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У Шевченківському районі води не буде до 20 години 4 серпня
- на вулиці Архітекторів – будинки 28, 34;
- на проспекті Перемоги – будинки 71-б, 79;
- на вулиці 23 Серпня – будинки 6, 8;
- на проспекті Перемоги – будинок 72;
- на вулиці Новгородська – будинок 44;
- на вулиці 23 Серпня – будинок 6.
У Холодногірському районі води не буде 4 серпня до 20:00 лише на вулиці Петра Болбочана (Клапцова), 50.