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Відключення аналогового ТБ в Україні: доки воно доступне на прикордонних територіях

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1 вересня Україна переходить на цифрове телебачення
1 вересня Україна переходить на цифрове телебачення / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

З 1 вересня Україна переходить на цифрове мовлення. В ніч з 31 серпня аналогове телебачення буде відключене у більшості регіонів.

29 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів вирішив зберегти аналогове телемовлення на окремих територіях України, зокрема йдеться про райони, що межують з територією Росії, район проведення Операції Об'єднаних сил та територія тимчасово окупованого Криму.

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У постанові Кабміну від 29 серпня 2018 йдеться, що аналогове мовлення в українських містах, які межують з Росією та тимчасово окупованими територіями, буде доступним до травня 2019 року.

Ще майже рік у цих регіонах також будуть доступні місцеві телеканали, які не мають ліцензій на цифрове мовлення та телеканал UA:Перший.

З 31 липня Україна почала активний перехід на цифрове мовлення. Першими аналогового телебачення "позбулися" у Києві, Кропивницькому та Кіровоградській області, до 31 серпня від нього мали відмовитись й у решті областей.

Напередодні в Кабмін надійшла пропозиція поки залишити аналогове мовлення у прикордонних з Росією та прифронтових районах. 29 серпня уряд ухвалив відповідне рішення.

Що означає перехід на цифрове телебачення? Аналогове телебачення буде вимкнено. Усі загальнонаціональні телеканали в Україні припинять мовлення за аналоговим стандартом і перейдуть на цифровий стандарт. Більша частина регіональних мовників – також. Простими словами – зміниться стандарт телевізійного сигналу. Різниця приблизно як між дротовими телефонами і мобільними. У цифрового телебачення набагато вища якість телевізійного сигналу та більша кількість програм.

Теги: Новини України Техно Законодавство Інформаційні технології Кабінет Міністрів України Медіа
Джерело: 24 Канал
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