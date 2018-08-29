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Відключення аналогового ТБ в Україні: в яких регіонах воно залишиться

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31 серпня в Україні відключають "антенне" телебачення
31 серпня в Україні відключають "антенне" телебачення / Getty images

Кабінет Міністрів вирішив зберегти аналогове телемовлення на окремих територіях України.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Цим рішенням Кабмін вирішив зберегти аналогове телемовлення на територіях, що межують із Росією, а також для НСТУ та місцевих телекомпаній, які до кінця року не мають ліцензій на цифрове мовлення від Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

У тексті постанови йдеться, що Нацрада має визначити низку каналів, які продовжать своє мовлення до кінця року. Це робиться "з метою захисту національного інформаційного простору України" на час переходу країни від аналогового до цифрового телемовлення.

Не відключатимуть аналогове телебачення на територіях, прилеглих до кордону з Росією, у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, на території тимчасово окупованого Криму.

Також відмова від аналогового мовлення в Україні поки не зачепить канали мовлення НСТУ та місцеві телекомпанії, які не мають ліцензій на цифрове мовлення.

Нагадаємо, з 31 липня Україна почала активний перехід на цифрове телебачення. Першими аналогового ТБ "позбулися" у Києві та Кіровоградській області, до 31 серпня від нього мали відмовитись й у решті областей. Проте напередодні в Кабмін надійшла пропозиція поки залишити аналогове мовлення у прикордонних з Росією та прифронтових районах.

Теги: Новини України Техно Війна на Донбасі ЗМІ Інформаційні технології Новини Криму Операція Об'єднаних сил Кабінет Міністрів України Медіа
Джерело: 24 Канал
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