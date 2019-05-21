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      Графік відключень води в Києві 2019: коли, де і на скільки

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      Відключення гарячої води Київ 2019 - графік коли, де, на скільки
      Коли у Києві подадуть воду у 2019 році / Колаж 24 канал

      У столиці тривають щорічні планові відключення гарячої води. Чимало районів уже відключені. Коли, згідно із планом, у Києві закінчаться гідравлічні випробування, читайте у статті журналістів 24 каналу.

      У семи районах Києва гарячої води вже немає. Про це повідомляє "Київтеплоенерго". Планові гідравлічні роботи розпочались 13 травня. Такі тимчасові відключення відбуваються задля перевірки стану тепломережі, аби наступний опалювальний сезон розпочався вчасно.

      Читайте також: День Києва 2019: дата свята в Україні

      Графік відключень гарячої води у Києві

      Оболонський та Подільський
      З 13-го травня по 27 травня

      Зокрема, з 13 травня проведення гідравлічних випробувань буде розпочато на теплоджерелі "СТ-2", у зв’язку з чим до 27 травня в Оболонському і Подільському районах не буде гарячої води.

      Шевченківський, Голосіївський, Солом'янський, Печерський та Дарницький
      З 14-го травня по 28 травня

      З 14-го травня випробування будуть проходити на теплоджерелах РК "Молодь", "СТ-1" і "ТЕЦ-5", тому гарячої води до 28 травня не буде у Шевченківському, Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах.

      Гідравлічні випробування проходитимуть не довше 14-ти днів

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      Теги: Новини України Новини Києва
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