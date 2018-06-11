Відключення "Нафтогазом" гарячої води для киян є незаконним, – міжнародні аудитори

Столичне КП "Київтеплоенерго" не повинно платити за боргами приватної компанії "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України", бо воно не є її правонаступником.

Про це у себе на Facebook написав радник мера Києва і народний депутат Дмитро Білоцерківець, підкресливши, що це є висновки міжнародних аудиторів.

"В історії з безпідставними спробами "Нафтогазу" стягнути з Києва 5 мільярдів гривень боргів "Київенерго" столиця спочатку будувала свою позицію, спираючись на висновки міжнародних аудиторських компаній", – пояснив парламентарій.

Він перерахував чіткі юридичні аргументи, які підтверджують неправомірність дій голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"По-перше, він ультимативно посилається на одне і те ж, а саме, що на підставі 22 статті Закону України "Про теплопостачання" Київ нібито зобов'язаний забрати борг "Київенерго". Без цього "Нафтогаз" відмовляється підписувати тимчасовий договір з містом на поставку газу.

Представники аудитора з "великої четвірки", проаналізувавши норми законодавства України та відповідну судову практику, роблять висновки, що положення 22 статті не можуть служити приводом для відмови в укладанні договору на поставку газу з містом", – заявив Білоцерківець.

Він підкреслив, що з точки зору закону, нове КП не є правонаступником "Київенерго", і це підтвердили аудитори.

"З точки зору чинного законодавства України, "Київтеплоенерго" не є правонаступником "Київенерго". Нагадаю, що "Київтеплоенерго" було створено на підставі рішення Київради, а не в результаті реорганізації "Київенерго", – підкреслив радник мера Києва.

За його словами, ще одним аргументом, який доводить правоту міської влади, є те, що відповідні положення цього закону і всієї 22 статті не діяли в момент підписання договору про передачу "Київенерго" всієї енергетичної галузі столиці з боку колишнього мера Олександра Омельченка. Відповідно, Київ не міг оцінити і врахувати ризики, які з'явилися при прийнятті цього закону вже після підписання договору.

"Пан Коболєв, такі висновки аудиторів, і ви, як менеджер державної компанії, не маєте права їх ігнорувати. Якщо ви не згодні – нам пряма дорога до суду. Але ще раз попереджаю: якщо ви і далі будете займатися шантажем і вимаганням, ставлячи під удар киян, – будете нести пряму і персональну відповідальність", – підсумував Дмитро Білоцерківець.