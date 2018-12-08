Відключення Росії від системи SWIFT: що буде з банківською системою країни-агресора

У Росії переконують, що у разі запровадження чергових санкцій з боку США, зокрема заходів щодо відключення РФ від системи SWIFT, якогось впливу на платежі тут не буде, натомість такий крок може мати негативний вплив на розрахунки за кордоном. Однак, Центробанк РФ уже розіслав відповідні рекомендації банкам.

Раніше 24 канал з посиланням на спецпредставника Держдепу з питань України Курта Волкера повідомляв, що США у рамках запровадження нових санкцій проти РФ задумались над відключення російських банків від міжнародної банківської мережі SWIFT.

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Однак, як пише "Газета.ру", у Росії до такого кроку вже підготувалися. Зокрема, за інформацією видання, російський Центробанк розробив рекомендації для малих банків на випадок можливого відключення РФ від міжнародних платіжних систем.

"Мовиться про банки, які працюють з платіжними системами не безпосередньо, а за допомогою банку-партнера. Найбільші з подібних партнерів – розрахункова небанківська кредитна організація "Платіжний центр", "Уралсиб", ВТБ, "Росбанк", "Промсвязьбанк", – зазначають журналісти.

Як переконує видання, Центробанк радить таким підприємствам банківського сектора укласти договір з ще одним банком, який може забезпечити їм спонсорську участь у системах платіжних карт.

Як зазначає ЦБ, запасний договір повинен містити положення про тестовий обмін інформацією під час інтеграції з новим спонсором і вступати в силу, коли необхідно змінити банк-спонсор. Сам перелік заходів щодо тестового обміну інформацією повинні розробити платіжні системи та рекомендувати їх банкам. Таким чином ЦБ прагне не тільки уникнути негативних наслідків від краху будь-якої з цих структур, а й убезпечити обслуговування карт росіян на випадок відключення від платіжних систем Visa та Mastercard,

– мовиться у матеріалі.

Також представники видання переконують, якщо США ж запровадять санкції проти найбільших російських банків і відключать їх від Visa та Masterсard, це не вплине на платежі в Росії, оскільки розрахунки всередині країни проводяться через Національну систему платіжних карт. Щоправда, в інших країнах карти працювати не будуть і розплачуватися з їхньою допомогою за кордоном власники російських карт не зможуть.

"Розсилкою рекомендаційних листів ЦБ намагається підстрахуватися не лише від краху банків-спонсорів, а й від можливих санкцій, які можуть призвести до відключенням спонсора від міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard, як уже відбувалося в 2014-2015 роках", – додають автори публікації.

До слова, у Росії після того, як Захід запровадив у 2014 році санкції за Крим, вже створено власну альтернативу SWIFT – Систему передачі фінансових повідомлень (СПФП). За даними на середину 2018 року, її користувачами були більше ніж 400 організацій, тоді як SWIFT має понад 11 тисяч учасників.

Раніше голова "Сбербанку Герман Греф не виключив, що в 2019 році американські санкції щодо Росії посиляться і під обмеження можуть потрапити щонайменше два російські банки. Ситуація – "тривожна, але не критична", додав він, не назвавши при цьому ті банки, які перебувають у зоні ризику. У вересні голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, зі свого боку, заявила, що регулятор пропрацював з усіма найбільшими російськими банками заходи на випадок введення нових санкцій США. Як тимчасове рішення регулятор, за її словами, може запропонувати послаблення банкам,

– кажуть на ресурсі.

Водночас тут додають, що свій аналог системи SWIFT збираються зараз зробити в ЄС. Відтак, перший віце-прем'єр, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомляв, що Росія є готовою приєднатися до європейського проекту.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко закликав світових лідерів зупинити "Північний потік-2" та запровадити нові санкції проти країни-агресора. Необхідність таких кроків він пояснював нещодавньою агресією Кремля на Азові.

Що таке SWIFT? Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Заснована в 1973 році; співзасновниками виступили 248 банків з 19 країн. SWIFT – кооперативне товариство, створене за бельгійським законодавством, що належить його членам.



На сьогодні членами SWIFT є понад 10 тисяч організацій, зокрема близько тисячі корпорацій. За день через SWIFT проходить більш ніж мільйон транзакцій про грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери. Щорічно через SWIFT проходить 4 мільярди платіжних доручень.