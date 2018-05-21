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Відключення води у Києві: КМДА оприлюднила графік

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Оприлюднено графік відключень холодної води у Києві
Оприлюднено графік відключень холодної води у Києві / Фото з відкритих джерел

У Києві протягом 22-25, а також у середу, 30 травня, в частині міста буде відключено постачання холодної води.

Про це повідомляє КМДА.

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Відомо, що у ці дні "Київводоканал" проводитиме ремонтні роботи систем водопостачання.

Зокрема, у повідомленні нагадали про "необхідність заздалегідь запастися водою".

22 травня

Із 11:00 до 21:00:

вул. Черняхівського, 2/21, 4, 12 (ж/б), 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9 (п/б);

вул. Естонська, 5 (ж/б);

вул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13 (ж/б), 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21, 23 (п/б);

Із 09:00 до 22:00

 б-р Вацлава Гавела, 16 (завод), 18 (гуртожиток);

просп. Комарова, 40 (торговельний центр);

23 травня

Із 09:30 до 17:00 – вул. Стадіонна, 5, 5-Б (офіси);

Із 11:00 до 05:00  – вул. Порика, 18-А, 18-Б (СТО), 20 (магазин);

Із 22:00 до 07:00 – вул. Ярославів Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26-Б, 24, 24-Б (ж/б), 22 (готель);

24 травня

Із 19:00 до 08:00

вул. Ружинська, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11 (ж/б), 30 (школа), 11-А (д/с), 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 (п/б);

вул. Щербаківського, 52/1 (Державна служба безпеки зв’язку);

вул. Саратовська, 39, 45 (ж/б), 14-А (д/с);

вул. Муромська, 14, 16 (п/б);

Із 20:00 до 07:00

вул. Межова, 119 (ж/б);

вул. Полкова, 57 (мед. заклад), 57-А, 59, 59-А, 61, 61-А, 74, 58 (ж/б), 59-А (д/с), 76 (адмін. буд.);

25 травня

Із 09:30 до 21:00 – просп. Голосіївський, 100/2 (ж/б);

30 травня

Із 09:00 до 24:00 – вул. Полкова, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/б), 57-В (агрофірма).

Теги: Новини Києва Новини України КМДА
Джерело: 24 Канал
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