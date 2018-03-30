Відключення води в Києві: коли "Київводоканал" планує завершити модернізацію

Уже 6 годин третина правого берега Києва без води. Це наймасштабніше відключення в історії столиці. У чотирьох районах – Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському – води не буде майже добу.

Про це інформує кореспондент 24 Каналу Олексій Кондаков у прямому ефірі.

Одна з найбільших водопостачальних насосних водопровідних станцій столиці "Крутогірна" постачає воду до районів Теремків, Виставки, Голосіїв, Батиєвої гори, Чоколівки, Микільської, Борщагівки та декільком мікрорайонів.

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За словами очільника "Київводоканалу", це перша модернізація в історії цієї станції. Її побудували у 70-х роках. Тоді вона була запущена.

Фінансово допомогли також і міжнародні партнери. У "Київводоканалі обіцяють", що ремонт закінчать завтра. Попередньо, вода має з'явитися після 7 ранку 31 березня.

Нагадаємо, у Києві у п’ятницю, 30 березня, через плановий ремонт відбудеться масштабне відключення води.