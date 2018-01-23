Відкрите тренування Усика спричинило справжній фурор у Ризі: відео
23:41, 23 січня 982 Читать новость на русском
Олександр Усик перед боєм проти Майріс Бріедіс провів відкрите тренування в Ризі.
Про це йдеться на сторінці Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) у Facebook.
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Очевидно, Усик комфортно почувається в Прибалтиці. Олександр займався у звичній для себе розслабленій манері: виконував стандартні вправи. На заняття українця зібралася велика кількість людей. Усик працював разом з тренером Сергієм Ватаманюком.
Тренування Усика в Ризі
Тренування Усика в Ризі
Обов'язкове відкрите тренування провів і суперник українця Майріс Брієдіс. Півфінальний поєдинок всесвітньої серії боксу між двома чемпіонами Усиком та Брієдісом відбудеться 27 січня в Ризі.
Джерело: 24 Канал
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