Відкрите тренування Усика спричинило справжній фурор у Ризі: відео

Олександр Усик перед боєм проти Майріс Бріедіс провів відкрите тренування в Ризі.

Про це йдеться на сторінці Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) у Facebook.

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Очевидно, Усик комфортно почувається в Прибалтиці. Олександр займався у звичній для себе розслабленій манері: виконував стандартні вправи. На заняття українця зібралася велика кількість людей. Усик працював разом з тренером Сергієм Ватаманюком.



Тренування Усика в Ризі



Тренування Усика в Ризі



Обов'язкове відкрите тренування провів і суперник українця Майріс Брієдіс. Півфінальний поєдинок всесвітньої серії боксу між двома чемпіонами Усиком та Брієдісом відбудеться 27 січня в Ризі.