Відкриті ринки та скупчення людей в парках: у Харкові – перший день червоної зони

На Харківшині з 11 квітня почала діяти червона зона карантину. Попри це, у Харкові помітили значне скупчення людей. Міський ринок під час локдауну теж працює.

На Харківщині – складна епідемситуація з коронавірусом. Тому й у регіоні запровадили суворі обмеження.

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Чи дотримується Харків карантину

Користувачі мережі публікують фото й відео, що обмеження у Харкові таки оминають. Наприклад, у парках та дитячих майданчиках повно людей, а ринок "Барабашово" працює.

Щоправда, деякі розважальні заклади таки зачинені.

Карантин у Харкові, дивіться відео:

Що каже влада

Харківська влада просить громадян носити маски, а пільговиків – утриматися від поїздок в громадському транспорті в години "пік".

Оскільки Харків потрапив у червону карантинну зону, дотримуйтесь обов'язковий масковий режим. Окреме прохання до городян, які мають пільги на проїзд. По можливості, утримуйтеся від поїздок в міському наземному і підземному транспорті в ранкові та вечірні години пік,

– мовиться у зверненні Харківської міської ради.

Виконувач обов'язків мера Олексій Терехов повідомив, що за кілька годин правоохоронці склали десятки протоколів на приватних перевізників за порушення правил перевезення під час карантину. Відтак транспортні компанії бояться і не хочуть випускати автобуси на маршрути.



Проте Терехов запевнив, що транспортного колапсу у місті не допустять, а перевізники не будуть зменшувати кількість транспорту чи скасовувати маршрути.

На Харківщині за добу, 10 квітня, діагностували 1 374 випадки коронавірусу. Крім того, за день в області зробили 100 щеплень.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу