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      Відкриття найбільшого в Україні ТРЦ перенесли

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      Відкриття Blockbuster Mall у Києві перенесли
      Відкриття Blockbuster Mall у Києві перенесли / aerobud.com

      Відкриття торгово-розважального центру Blockbuster Mall, який, за словами власників, стане найбільшим в Україні, перенесли на два місяці.

      ТРЦ планували відкрити у Києві 1 грудня.

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      Засновник компанії "Мандарин Плаза" Вагіф Алієв, у власності якої буде новий ТРЦ, пояснив, що відкриття перенесене на лютий 2019, пише "Інтерфакс-Україна".

      За його словами, на території нового торгово-розважального центру з'явиться "перший супермаркет будматеріалів", який відкриють разом з європейською компанією, проте її назву поки тримають в таємниці.

      Загальна площа Blockbuster Mall, який має відкритись на проспекті Бандери у Києві становитиме 450 тисяч квадратних метрів.

      Власники запевняють, що він стане найбільшим ТРЦ України.

      Напередодні стало відомо, що КМДА видала дозвіл на будівництво нового ТРЦ поблизу станції метро "Осокорки".

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва Новини нерухомості України Будівництво
      Джерело: 24 Канал
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