Відкриття найбільшого в Україні ТРЦ перенесли

Відкриття торгово-розважального центру Blockbuster Mall, який, за словами власників, стане найбільшим в Україні, перенесли на два місяці.

ТРЦ планували відкрити у Києві 1 грудня.

Дивіться також: У Львові з'явиться масштабний ІТ-кампус: як він виглядатиме

Засновник компанії "Мандарин Плаза" Вагіф Алієв, у власності якої буде новий ТРЦ, пояснив, що відкриття перенесене на лютий 2019, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на території нового торгово-розважального центру з'явиться "перший супермаркет будматеріалів", який відкриють разом з європейською компанією, проте її назву поки тримають в таємниці.

Загальна площа Blockbuster Mall, який має відкритись на проспекті Бандери у Києві становитиме 450 тисяч квадратних метрів.

Власники запевняють, що він стане найбільшим ТРЦ України.

Напередодні стало відомо, що КМДА видала дозвіл на будівництво нового ТРЦ поблизу станції метро "Осокорки".