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Відкриття оновленого дилерського центру "Лексус Львів" згідно з новою концепцією

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"Лексус Львів"

Lexus стає не просто маркою високотехнологічних преміальних автомобілів з вишуканим дизайном і передовими технологічними рішеннями, а й брендом стилю життя.

15 березня 2018 року у Львові відбулося відкриття оновленого автосалону "Лексус Львів" відповідно до нової концепції позиціонування преміального бренда.

Lexus пропонує преміальні матеріали в поєднанні з ручною роботою, висококваліфікованою майстерністю і передовими інженерними розробками. Тому в основі стилю життя Lexus як і раніше залишається розкіш, але в найбільш прогресивній і динамічній формі. Для цілісного сприйняття дизайнери розробили єдиний концептуальний стиль, впізнаваний як в елементах кузова автомобіля, так і в оформленні екстер'єру та інтер'єру дилерського центру.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь такі важливі гості як: Голова "Lexus Europe" Паскаль Руж, Генеральний директор ПІІ "Тойота-Україна" Такахіде Аібара, Власник дилерського центру "Лексус Львів" Павло Волков.

Повне занурення в стиль життя від Lexus відбулося завдяки насиченій експериментами і яскравими емоціями програмі, яка відповідала темам, що підтримують цінності бренда: Craftmenship, Innovations, Experiments.

Абсолютно новий і несподіваний досвід гостям заходу подарували:

один з провідних кравців України Тимофій Файн, який представив аксесуари ручної роботи в рамках крафтової колекції з нагоди 20-річчя моделі Lexus RX, а також виконав діджей-сет;

відомий львівський інстаграм-фотограф Леонід Мартинчик, який раніше здобув перемогу в фотопроекті #NX_Vision від Lexus, представив на події спеціальний фотопроект, присвячений оновленому автосалону "Лексус Львів";

креативний шеф-кухар Юрій Ковриженко, який продемонстрував гастрономічне шоу і розробив ароматичні фруктові есенції для шампанського;

експериментальний жіночий музичний дует діджея Ксенії Палфі та вокалістки Ольги Дібрової, який наповнив атмосферу події драйвовим звучанням.

Lexus. Experience Amazing!

Теги: Новини України Авто
Джерело: 24 Канал
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