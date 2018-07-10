Відкриття першого магазину H&M в Києві: названо офіційну дату

Перший в Україні магазин шведського бренду одягу відкриється 18 серпня 2018 року о 12:00 в київському торговельному центрі Lavina Mall.

Про це повідомляють у прес-службі компанії.

В H&M зазначають, що в день відкриття магазину бренд даруватиме першим покупцям подарункові сертифікати та надавати різноманітні знижки.

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Площа першого магазину в київському торгівельному центрі складе 2,9 тисяч квадратних метрів і магазин працюватиме щоденно з 10:00 до 22:00. Представники компанії додають, що в магазині продаватимуть одяг для чоловіків, жінок і дітей та товари для дому.



Скріншот з сайту H&M про відкриття магазину у Києві

Що таке H&M?Це компанія, яку заснували у Швеції в 1947 році. Вона налічує 47 онлайн-платформ та понад 4,7 тисячі магазинів на 69 міжнародних ринках. У 2017 році дохід компанії H&M склав 232 мільярди шведських крон.