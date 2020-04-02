Відкриття ринку землі: Світовий банк закликає ухвалити додаткові закони

Світовий банк відзначив прийняття законодавства про відкриття ринку землі в Україні. Однак закликає до ухвалення додаткових законів.

Про потребу у доповненні законодавства про ринок землі повідомили у фейсбуці організації.

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Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення,

– йдеться в повідомленні.

В організації зазначили, що це перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Однак для того, щоб повністю захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, потрібно щонайшвидше ухвалити низку додаткових законів.

Мова йде про закони, які

забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних;

посилять управління земельними ресурсами;

пришвидшать процедури передачі землі;

регулюватимуть продаж державних земель, зокрема використання обов’язкових електронних аукціонів;

обмежать безкоштовну приватизацію державних земель;

відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників.

Також важливим, на думку Світового банку, буде надання компаніям можливості брати участь у ринку земель для забезпечення конкуренції та послаблення обмежень на загальну площу земельних ділянок, якими можна володіти.

Ці реформи є критичними для

залучення інвестиції у сільське господарство;

відкриття доступу до фінансування для фермерів;

забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників.

Що відомо про прийняття закону про ринок землі

Верховна Рада на позачерговому засіданні у ніч на 31 березня схвалила в другому читанні закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу