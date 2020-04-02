Відкриття ринку землі: Світовий банк закликає ухвалити додаткові закони
Світовий банк відзначив прийняття законодавства про відкриття ринку землі в Україні. Однак закликає до ухвалення додаткових законів.
Про потребу у доповненні законодавства про ринок землі повідомили у фейсбуці організації.
Зверніть увагу Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону
Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення,
– йдеться в повідомленні.
В організації зазначили, що це перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні.
Однак для того, щоб повністю захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, потрібно щонайшвидше ухвалити низку додаткових законів.
Мова йде про закони, які
- забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних;
- посилять управління земельними ресурсами;
- пришвидшать процедури передачі землі;
- регулюватимуть продаж державних земель, зокрема використання обов’язкових електронних аукціонів;
- обмежать безкоштовну приватизацію державних земель;
- відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників.
Також важливим, на думку Світового банку, буде надання компаніям можливості брати участь у ринку земель для забезпечення конкуренції та послаблення обмежень на загальну площу земельних ділянок, якими можна володіти.
Ці реформи є критичними для
- залучення інвестиції у сільське господарство;
- відкриття доступу до фінансування для фермерів;
- забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників.
Що відомо про прийняття закону про ринок землі
Верховна Рада на позачерговому засіданні у ніч на 31 березня схвалила в другому читанні закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.
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