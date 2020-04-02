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      Відкриття ринку землі: Світовий банк закликає ухвалити додаткові закони

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      Світовий банк закликає ухвалити додаткові закони щодо ринку землі / glavcom.ua

      Світовий банк відзначив прийняття законодавства про відкриття ринку землі в Україні. Однак закликає до ухвалення додаткових законів.

      Про потребу у доповненні законодавства про ринок землі повідомили у фейсбуці організації.

      Зверніть увагу Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону

      Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення,
      – йдеться в повідомленні.

      В організації зазначили, що це перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні.

      Однак для того, щоб повністю захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, потрібно щонайшвидше ухвалити низку додаткових законів.

      Мова йде про закони, які

      • забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних;
      • посилять управління земельними ресурсами;
      • пришвидшать процедури передачі землі;
      • регулюватимуть продаж державних земель, зокрема використання обов’язкових електронних аукціонів;
      • обмежать безкоштовну приватизацію державних земель;
      • відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників.

      Також важливим, на думку Світового банку, буде надання компаніям можливості брати участь у ринку земель для забезпечення конкуренції та послаблення обмежень на загальну площу земельних ділянок, якими можна володіти.

      Ці реформи є критичними для

      • залучення інвестиції у сільське господарство;
      • відкриття доступу до фінансування для фермерів;
      • забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників.

      Що відомо про прийняття закону про ринок землі

      Верховна Рада на позачерговому засіданні у ніч на 31 березня схвалила в другому читанні закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

      Що треба знати про ринок землі інфографіка 24 канал
      Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Сільське господарство Світовий банк Законодавство Ринок землі Новини України
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