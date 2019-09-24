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      Відкриття ринку землі відновить справедливість, – Олег Бахматюк

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      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Відкриття ринку землі відновить справедливість в ситуації, коли українці фактично були позбавлені права власності на свою землю.

      Таку думку висловив власник одного з найбільших агрохолдингів України, групи компаній "Укрлендфармінг", Олег Бахматюк.

      Олег Бахматюк, власник найбільшого агрохолдингу країни, в коментарі журналу "Фокус" розповів про перспективи відкриття ринку землі і про принципи, якими має керуватися держава для захисту прав громадян і розвитку агросектору економіки. "Земельна реформа назріла давно. Українці фактично позбавлені права власності на свою землю, цю несправедливість держава повинна виправити. З іншого боку, агросектор як локомотив української економіки обмежений в можливостях для розвитку. Реформу слід провести ще 10-12 років тому – і інвестиції, капіталізація в економіці зараз були б зовсім іншими. Всі ці роки ми чуємо аргумент: "Олігархи скуплять землю за безцінь". Але завдання держави – дати можливість людям, охочим продати свою власність, свою землю, продати її дорого. Це можливо тільки в умовах відкритого, прозорого ринку землі", – вважає Олег Бахматюк.

      Бізнесмен спростував міфи про те, що великий агробізнес скупить основні земельні площі. На його думку, будь-які зміни на цьому ринку – це ризики для бізнесу, але процес відкриття землі неминучий: "Ринок землі – це поштовх для розвитку не тільки агросектора, це поштовх для розвитку всієї економіки. Що стосується аргументу, що "олігархи все скуплять": висока ринкова вартість землі не дозволить консолідувати великі земельні банки в одних руках. Скажемо чесно: великим гравцям будь-які зміни невигідні, це порушує статус-кво, певний баланс на ринку. Але я вважаю відкриття ринку землі необхідним, більш того – неминучим. Ми все одно будемо орендарями. Але ефективніше укладати довгострокові угоди з великими, а не з дрібними орендодавцями. При цьому я вважаю, що мінімальні обмеження для великих іноземних гравців повинні бути впроваджені.

      Є успішні приклади – польська, аргентинська, бразильська модель функціонування земельного ринку. Грамотний підхід до побудови ефективної моделі ринку землі передбачає чіткі правила гри для всіх учасників і захист їхніх інвестицій, врахування стратегічних державних інтересів і максимальну дерегуляцію ведення бізнесу".

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших українських агропромислових холдингів, що займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом. Агрохолдинг управляє одним з найбільших в Україні земельних банків загальною площею близько 500 тис. га.

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      Теги: Ukrlandfarming Укрлендфармінг Олег Бахматюк
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