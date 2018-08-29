Відкриття Венеційського кінофестивалю 2018: фото з червоної доріжки

На острові Лідо відбулось очікуване відкриття Венеційського кінофестивалю 2018. До сонячної Італії прибули голлівудські зірки, які вже встигли засвітитись на червоній доріжці грандіозного заходу.

Венеційський міжнародний кінофестиваль вважають найстарішим з усіх відомих кінозаходів. Вперше подію провели у 1932 році за ініціативи Бієнале Антоніо Маірані. Чоловік, переглянувши футбольний матч, вирішив зробити щось подібне в світі кіно – показати людям десятки фільмів та познайомити їх з новинками. Відтоді Італія щовересня стає меккою для представників кіноіндустрії.

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У 2018 році це буде 75-ий Венеційський кінофестиваль. З 29 серпня до 8 вересня понад 20 фільмів поборються за нагороду "Золотий лев". Конкурсне журі перегляне кінострічки та визначить переможців. Програму заходу можна переглянути за посиланням.

Наразі до острова Лідо прибувають голлівудські зірки, які взяли участь у відкритті Венеційського кінофестивалю 2018. Актори засвітили стильні вбрання на червоній доріжці, вразивши елегантністю та витонченістю образів.



Раян Гослінг



Актори Раян Гослінг, Клер Фой та Деміен Шазелл



Актори фільму "Перша людина"



Акторка Наомі Воттс – член журі Венеційського кінофестивалю 2018



Олівія Хамілтон



Крістоф Вальц



Сільвіа Чанг



Гості кінофестивалю: Наомі Воттс



Італійські зірки на Венеційському кінофестивалі



Гільєрмо дель Торо



Венеційський кінофестиваль 2018: зіркові гості