Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті

Якщо раніше писав здебільшого про внутрішні відносини у недореспубліках, відтепер перейду до новин геополітики. У понеділок лідери не братських один до одного народів "ЛНР" та "ДНР" домовилися про скасування митних зборів між квазіутвореннями.

Це є, безумовно, гарною новиною як для Захараста – його країну не захоплюватимуть бойовики "ЛНР" заради виходу до моря, – а також і для Пасічника. Останній може спати спокійно, оскільки "линири" зливатимуть послідовно та за повзучою схемою окупації. І ніякі розповіді про "Захар, виведи війська" та "Save LPR people from army of alcoholics" тут не допоможуть.

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Для українців це, звісно, погано, оскільки наразі ми спостерігаємо за спостерігаємо за втіленням в життя спроб посилити позиції терористів як на фронті, так і у перемовинах. Коли терористичні структури остаточно згуртуються з двох в одну, це означатиме більш чіткий контроль армії збройних сил Російської Федерації за власними терористичними групами, то ж у стратегічному плані від цього керівникам операції Об’єднаних сил України стане дещо складніше, тим паче, що найманці не збираються припиняти вогонь.

То ж скасування мита – перша ознака того, що на фронті не буде досить спокійно.

Погіршиться і життя звичайних людей у "ДНР" та "ЛНР". Відкриття кордонів між квазіутвореннями без мит та обмежень фактично відкриває для себе величезні можливості для пересування контрабандних вантажів. На окупованій частині Донбасу це здебільшого контрафактна горілка та наркотичні речовини. Друге місце у цьому переліку займають продуктові товари, якість яких взагалі жахлива. Ці речі не повинні потрапляти до людей взагалі, а до терористів – тим паче, оскільки кореляція злочинів у дирі напряму залежить від кількості дешевого алкоголю на полицях віджатих супермаркетів. З плюсів можна назвати лише те, що під час пиячок росіяни часто вбивають своїх товаришів, то ж популяція "новоросів" трохи зменшиться.

Більше того, відсутність митних зборів вигідна й лідерам терористичних угрупувань, що підім'яли під себе фактично увесь бізнес. Менше податків – більше прибуток. Цей урок курляйтер засвоїв настільки добре, що навіть вирішив, що вже можна переходити на новий рівень – скасувати податки для своїх підприємництв, які заробляють на "експорті" у "ЛНР". Тобто, фактично мова йде про додаткове збагачення самого ж ватажка та його кураторів, а не про якусь підтримку бізнесу.

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Що ж можна сказати, фантасмагорія із недореспубліками триває. І доки на фронті тривають обстріли, російські командири намагаються робити гроші з усього, бо закінчитися їх казкове життя може в будь-який момент або як у Гіві із Моторолою, або коли кремлівські зламаються та віддадуть наказ вивести війська з української території.

Тоді вже буде не до пограбувань населення, бо всі займатимуться рятуванням свого життя.