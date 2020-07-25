"Приватбанк" заявляє, що його колишні власники відмили у США 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії. Свій первісний позов "Приватбанк" подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, але тоді ексвласників звинуватили у відмиванні в США 623 мільйонів доларів.

Перевіривши додаткові банківські документи, банк подав до суду у штаті Делавер 21 липня змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Чому сума позову збільшилася

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує "Приватбанк", ще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".

Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав "Приватбанк" різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи.

Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок.

Приватбанк у США подав до суду на Коломойського

Позов надійшов до суду 21 травня 2019 року. Відтоді "Приватбанк" намагається відшкодувати кілька сотень мільйонів доларів збитків. Підставою для позову стала низка схем, що мають ознаки шахрайства, які "було організовано паном Коломойським і Боголюбовим".

Олігархи вивели чималу суму коштів з банку до націоналізації і придбали за ці гроші активи та майно у США. Йдеться також про протиправні дії "колишніми власниками, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також деякими компаніями, зареєстрованими у США".

Справа далі перебуває в процесі розгляду.