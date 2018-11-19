Відмова від алкоголю на місяць: які процеси відбуватимуться в організмі

Наукові фахівці з Університетського коледжу Лондона представили детальну картину того, які зміни можливі в людському організмі за відмови від алкоголю терміном на місяць.

Результати експерименту лондонських дослідників опублікували на BBC.

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Науковці зібрали групу з 26 волонтерів, яких розділили на два загони. Представники одного продовжували вживати алкоголь відповідно до своїх звичок, тоді як в іншому повністю відмовилися від спиртного рівно на місяць.

До та після експеременту їм провели повну перевірку здоров'я, артеріальний тиск, біологічні показники печінки та хімічні речовини в крові, які вказують на ризик розвитку раку.

У всіх, хто утримувався від спиртного, поліпшилися аналізи: знизилася вага і зменшився відсоток жирової тканини печінки, поліпшилися якість сну і здатність до концентрації уваги,

– повідомили вчені.

Зазначається, що найбільш значне поліпшення параметрів роботи організму сталося у людей, які до експерименту не зловживали спиртним, випивали не більше 3 літрів пива або 0,9 літрів вина в тиждень.



Утримання від алкоголю на місяць має позитивні наслідки для організму

Що стосується учасників, які віддавали перевагу більш високим дозам спиртного, то їм експеримент несподівано допоміг почати пити менше – через три тижні після закінчення випробування, повернувшись до звичного існування, вони стали вживати спиртне на 70 відсотків менше.

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