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      Відмова від алкоголю на місяць: які процеси відбуватимуться в організмі

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      Вживання алкоголю
      Вживання алкоголю / alco.life

      Наукові фахівці з Університетського коледжу Лондона представили детальну картину того, які зміни можливі в людському організмі за відмови від алкоголю терміном на місяць.

      Результати експерименту лондонських дослідників опублікували на BBC.

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      Науковці зібрали групу з 26 волонтерів, яких розділили на два загони. Представники одного продовжували вживати алкоголь відповідно до своїх звичок, тоді як в іншому повністю відмовилися від спиртного рівно на місяць.

      via Gfycat

      До та після експеременту їм провели повну перевірку здоров'я, артеріальний тиск, біологічні показники печінки та хімічні речовини в крові, які вказують на ризик розвитку раку.

      У всіх, хто утримувався від спиртного, поліпшилися аналізи: знизилася вага і зменшився відсоток жирової тканини печінки, поліпшилися якість сну і здатність до концентрації уваги,
      – повідомили вчені.

      Зазначається, що найбільш значне поліпшення параметрів роботи організму сталося у людей, які до експерименту не зловживали спиртним, випивали не більше 3 літрів пива або 0,9 літрів вина в тиждень.

      Вживання акоголю
      Утримання від алкоголю на місяць має позитивні наслідки для організму

      Що стосується учасників, які віддавали перевагу більш високим дозам спиртного, то їм експеримент несподівано допоміг почати пити менше – через три тижні після закінчення випробування, повернувшись до звичного існування, вони стали вживати спиртне на 70 відсотків менше.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Здорове харчування дослідження Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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