Відмова від елементарних засобів гігієни провокує імпотенцію

Чищення зубів двічі на день може запобігти імпотенції. Вчені з'ясували, що погана гігієна порожнини рота майже в три рази збільшує ризик еректильної дисфункції.

Про це повідомляє "Медікфорум".

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Як показало дослідження, хвороби ясен, які викликаються поганою гігієною порожнини рота, збільшують ймовірність пошкоджень кровоносних судин, що постачають кров у статевий член. У ході метааналізу досліджень за участю понад 200 тисяч чоловіків був встановлений прямий зв'язок між цими двома проблемами.

Висновки цієї роботи підкріплюють і без того великий обсяг доказів того, що погана гігієна порожнини рота негативно впливає на сексуальне життя чоловіків і може мати інші неприємні наслідки для здоров'я.

Вчені з Jinan University в Китаї вивчили результати 5 досліджень про зв'язок між хворобами періодонту або ясен, а також еректильною дисфункцією або імпотенцію. Чоловіки з хворобами ясен майже втричі частіше не могли досягти ерекції під час занять сексом.

Зазначимо, що і хвороби ясен, й імпотенція зустрічаються дуже часто (захворювання періодонту спостерігаються майже у половини дорослого населення нашої планети). Якщо хвороби ясен не лікувати, то вони призводять до випадіння зубів.

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