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      Відмова від елементарних засобів гігієни провокує імпотенцію

      901 Читать новость на русском
      Чищення зубів впливає на потенцію
      Чищення зубів впливає на потенцію / footage.framepool.com

      Чищення зубів двічі на день може запобігти імпотенції. Вчені з'ясували, що погана гігієна порожнини рота майже в три рази збільшує ризик еректильної дисфункції.

      Про це повідомляє "Медікфорум". 

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      Як показало дослідження, хвороби ясен, які викликаються поганою гігієною порожнини рота, збільшують ймовірність пошкоджень кровоносних судин, що постачають кров у статевий член. У ході метааналізу досліджень за участю понад 200 тисяч чоловіків був встановлений прямий зв'язок між цими двома проблемами.

      Висновки цієї роботи підкріплюють і без того великий обсяг доказів того, що погана гігієна порожнини рота негативно впливає на сексуальне життя чоловіків і може мати інші неприємні наслідки для здоров'я.

      via GIPHY

      Вчені з Jinan University в Китаї вивчили результати 5 досліджень про зв'язок між хворобами періодонту або ясен, а також еректильною дисфункцією або імпотенцію. Чоловіки з хворобами ясен майже втричі частіше не могли досягти ерекції під час занять сексом.

      Зазначимо, що і хвороби ясен, й імпотенція зустрічаються дуже часто (захворювання періодонту спостерігаються майже у половини дорослого населення нашої планети). Якщо хвороби ясен не лікувати, то вони призводять до випадіння зубів. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я Секс Гігієна Стоматологія
      Джерело: 24 Канал
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