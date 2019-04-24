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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Відмова від недоторканності – це було б найкраще рішення за 27 років незалежності, – експерт

      Актуальне інтерв'ю 119 Читать новость на русском

      Про зняття депутатської недоторканності, видачу Путіним російських паспортів на Донбасі та розмову Петра Порошенка із Володимиром Зеленським – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

      Зняття депутатської недоторканності

      – Володимиру Зеленському краще б було направити сили на закони про імпічмент та про зняття недоторканності. Це були б два найкращі рішення за 27 років, тому що це змінило б якість політики. Відверті злодюги не пішли б до Верховної Ради, бо знали б, що не зможуть заховатися. 

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      – В Британії недоторканість діє за 40 днів до сесії та за 40 днів після. В деяких країнах триває тільки під час сесії. Загалом в більшості вона не впливає на адміністративні порушення, а в нас ще й стосується кримінальної.

      – Ця Верховна Рада може увійти в історію, якщо прийме закон про депутатську недоторканність. Таким чином можна буде відсіяти половину депутатів. Бо окрім е-декларування, постійної прозорості, вони не матимуть ще й недоторканності. Зараз більшість із них йде до Верховної Ради, бо мають кримінальні справи. Або відверто йдуть красти для себе чи своїх друзів олігархів. 

      Розмова Зеленського із Порошенком

      – Я думаю, що вони повинні були б зустрітися, щоб Порошенко міг передати важелі впливу та ввести в курс справи. Тому що насправді велика кількість інформації в пресу не потрапляє та навіть до Верховної Ради може не надходити. Ось цим потрібно було б поділитися, щоб гарантувати прийняття якісних рішень в майбутньому президентом.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      – Новообраному президенту не потрібно себе відсторонювати й чекати місяць до часу отримання офіційних повноважень. Потрібно брати вже політичні рішення на себе, намагатися реагувати та задавати тон.

      Про видачу Путіним російських паспортів на Донбасі

      – Зараз м’яч на полі України. Тому новий президент повинен якось відреагувати. І ця реакція дуже важлива. Тому що це його (Володимира Зеленського, – 24 канал) перше політичне рішення на посаді. Так, він ще не є офіційно на посаді, але він мав би це якось прокоментувати. Щоб не вийшло – вибори виграно, а ВОЗ (під цим Давидюк мав на увазі Володимира Зеленського) ще й досі там. Потрібно вже реагувати.

      Читайте також: Чим Кремлю загрожує перемога Зеленського: відповідь політолога

      – Всередині країни не потрібно переоцінювати даний крок. Скажімо так, російські паспорти – це перше, що буде викинуто та спалено після деокупації Донбасу. Точно так само зараз рвуться на території Херсонської області кримські паспорти людей, які приїхали отримувати український закордонний паспорт. Адже російські паспорти – це буде доказ приналежності до Росії,

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Олексій Порошенко Порошенко і Зеленський Володимир Путін Війна на Донбасі Законодавство
      Джерело: 24 канал
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