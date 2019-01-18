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      Відмова від вакцинації увійшла до глобальних загроз людству у 2019 році

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      Відмова від вакцинації – глобальна загроза людству
      Відмова від вакцинації – глобальна загроза людству / pixabay.com

      Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала список глобальних загроз людству у 2019 році: до нього вперше потрапила відмова від щеплень. В організації заявили, що розширення охоплення вакцинацією дозволить уникнути до 1,5 мільйона передчасних смертей на рік по всьому світу.

      Список опублікували на сайті організації. 

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      У ВООЗ наголошуть, що вакцинація є одним із найбільш ефективних способів боротьби з хворобами і вже рятує від передчасної смерті 2-3 мільйони людей на рік. Як повідомили в організації, відмова від щеплень має різні причини, зокрема й відсутність доступу до сучасних вакцин та невпевненість в їх безпеці.

      Щороку вакцина рятує 2-3 мільйони людей
      Щороку вакцина рятує 2-3 мільйони людей

      Крім відмови від щеплень, у список глобальних загроз увійшли забруднення повітря (за версією ВООЗ, це головна загроза), зміна клімату, неінфекційні захворювання на зразок діабету і раку, нова пандемія грипу, важкі умови життя через конфлікти і екологічні кризи, стійкість до антибіотиків. 

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      Також, серед глобальних загроз лихоманка Ебола та інші небезпечні інфекційні захворювання, слабкі системи первинної медико-санітарної допомоги, лихоманка денге та ВІЛ. Зазначимо, що у список 2018 року здебільшого увійшли інфекційні захворювання.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я ВООЗ Вакцина Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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