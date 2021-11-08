Проте в установі заборонено працювати без нього. Про "антивакцинаторське" звільнення повідомили 8 листопада.

Зауважте Невакцинованим вчителям не оплачуватимуть лікарняні та не нараховуватимуть стаж

Усім заблокували перепустки

Детальніше про це розповів секретар міськради Олександр Санжара. За його словами звільнилися приблизно 2% із людей, які там працювали.

Усі працівники мерії повинні були вакцинуватися до 15 жовтня. Відповідне розпорядження ще за 2,5 місяця до цього підписав мер міста Борис Філатов. Це було досить ефективним рішенням, оскільки вже 92% робітників отримали по 2 дози вакцини.

А ті, хто не зробив щеплення, просто не змогли з 15 жовтня потрапити до приміщення міськради через блокування перепусток.

Як тільки співробітник надає дані, що він вакцинувався чи має протипоказання до щеплення або ж зробив ПЛР-тест – його картку одразу активують,

– пояснив заступник директора Міського управління справами Роман Нечепурук.

Також розповіли, яка ситуація в Облраді Дніпропетровщини. Там зазначили, що в не робили щеплення від COVID-19 лише 3 їхніх співробітників. Усі ці люди мали медичні протипоказання.

На Дніпропетровщині посилюють карантин

Також у цей день повідомили, що на усій території області з 11 листопада можуть посилити карантинні обмеження. Рішення про це ухвалила обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, там закликали не пускати в гуртожитки студентів, які не зробили щеплення. Це ж стосується й пасажирів усього громадського транспорту.