Відмовив мозок: що відомо про стан 2-річного хлопчика, якого порізав вітчим

Дитини, яку 7 липня порізав вітчим, перебуває в критичному стані. Наразі його перевели в Дніпровську обласну клінічну лікарню. Хлопчика під'єднали до апаратів, які штучно підтримують його життя.

Медики не дають жодних прогнозів щодо життя дитини. Про це повідомив криворізький журналіст Олег Єрмолинський 9 липня.

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Стан хлопчика – критичний

Повідомляють, що зараз хлопчик – живий, але в будь-який момент його стан може погіршитись.

Станом на зараз, лікарі повідомляють, малюк – живий, але його стан дуже критичний. Він перебував на межі життя та смерті. Медики не дають жодних прогнозів щодо стану та динаміки одужання хлопчика. Ситуація може змінюватись ледь не кожної секунди,

– повідомляє журналіст.

Також за його даними, до Дніпра виїхали фахівці з клінічної лікарні "Феофанія".



2-річний хлопчик у критичному стані / Фото з телеграм-каналу Олега Єрмолинського

Що було відомо раніше

28-річний житель Дніпропетровської області порізав 2-річного пасинка.

Разом з дитиною була також її 7-річна сестра.

Чоловік зв'язав дітей скотчем і завдав хлопчику кілька ножових поранень у шию та спину.

Про це у поліцію повідомила їхня мати.

Стан 2-річного хлочика наразі – критичний.

Зловмисник втік і почав переховуватись, але його затримали.