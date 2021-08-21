Видно було з потягів: у Харкові горіла адмінбудівля вокзалу – фото й відео з місця пожежі

У мережі спершу зявилася інформація про пожежу на вокзалі у Харкові. Згодом стало відомо, що горіла адміністративна будівля.

Вогонь вже локалізували. У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області розповіли подробиці події.

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Пожежа на вокзалі в Харкові: подробиці події

На лінію 101 у Харкові приблизно о 20 годині 20 серпня надійшло повідомлення про пожежу на вокзалі у Харкові. Рятувальники виїхали за викликом (6 бригад).

Горіла одноповерхова будівля вокзалу "Левада" на провулку Мовчанівському, 6а.

Вогонь охопив до 250 квадратних метрів – горіли дерев'яні конструкції даху.

Пожежу оперативно локалізували, жертв та постраждалих немає.

На фото видно, що на будинку, де сталася пожежа, є табличка "Начальник станції". У відео ж, опублікованому ДСНС, вогонь можна побачити на будівлі з вивіскою "Квиткові каси".

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Чи загрожував вогонь пасажирам

В адміністрації вокзалу повідомили Суспільному, що загрози для пасажирів не було, бо приміщення пасажирського вокзалу розташоване за сотню метрів.

Також не загрожував вогонь і працівникам – дільничного, зв'язківців та касирів, які там працюють, на момент займання вже не було на роботі.

З іншого боку, у мережі з'явилося відео з потяга, пасажири якого могли спостерігати великий вогонь просто з вікна. Це можна побачити, наприклад, у телеграм-каналі "ТруХа".