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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Відношення боргу до ВВП в Україні щороку падає, – економічний експерт

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Тарас Козак
Тарас Козак / Фото з відкритих джерел

Економіка України зростає швидше, ніж зростають українські борги, та й загалом – життя в країні залежить не тільки від суми боргу.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт "Реанімаційного пакету реформ" Тарас Козак.

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"Є країни в різних умовах. Є країни, які мають досить великий борг, і живуть непогано. Є країни, які мають маленький борг, і живуть значно гірше. Не тому що в них борг маленький, а тому що в них погана економіка, тому що в них немає реформ, тому що проблеми в країні. Якщо ми ефективно використовуємо борги на вирішення наших нагальних проблем, то нам потрібно брати гроші в борг", – зазначив він.

З його словами, якщо ми не ефективно використовуємо такі гроші, якщо вони розкрадаються, якщо на них будуються маєтки десь під Києвом для наших чиновників, звісно, тоді такі борги не потрібні.

На сьогодні ми не дуже збільшуємо борги. Відношення боргу до ВВП в Україні щороку падає. Вже два роки поспіль менше. Тобто наша економіка зростає швидше, ніж зростають борги. Тому ми рухаємося в правильному напрямку,
– запевнив економічний експерт.

Теги: Новини України Транш МВФ
Джерело: 24 Канал
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