Відновлення економіки: деякі проблеми можуть мати позитивний вплив на Україну

Світова економіка починає відновлюватися. Більшість держав у світі поступово виходять із карантину та зменшують обмеження для бізнесу.

Як це вплине на загальні економічні показники та чого нам очікувати – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Не раніше 2023 року: у МВФ дали прогноз, коли відновиться світова економіка

Прогноз МВФ

Прогнози міжнародного валютного фонду доволі песимістичні. Через карантинні обмеження весь світ змушений був зупинити більшість економічної діяльності. Відповідно до звітів МВФ, економіка світу впаде на 3%. Це найбільші втрати за останні кілька десятиліть. Відновлення ймовірне лише у 2023 році. Однак, це залежить від ситуації з COVID-19 та другої хвилі захворювань.

Якщо її не буде, то в нас буде досить швидке відновлення. Ви знімаєте карантин – світові економіки починають зростати відразу. Якщо буде друга хвиля, то це зупинить та суттєво відтермінує відновлення загалом економіки до рівня, який був на початку епідемії,

– наголосив фінансист Сергій Фурса.

Економіка України під загрозою

Для України нова криза може стати більшою проблемою, ніж для решти світу. У МВФ прогнозують падіння економіки на 7,7 % проти 3 % у світі. Однак, експерти дивляться на ситуацію більш оптимістично, пов'язуючи падіння лише з карантином. Проте деякі світові проблеми можуть мати позитивний вплив на нашу державу.

Експерти переконані, що український експорт продовжує залишатися міцним. Водночас, імпорт в Україну скоротився в рази, бо зупинилася торгівля та суттєво подешевшали нафтопродукти – це все сприяє українській національній валюті.

Цікаво У Morgan Stanley спрогнозували, якою буде економічна криза 2020 року

Наразі жоден економіст не може напевно прогнозувати наслідки кризи, та наскільки серйозними вони стануть. Для цього потрібно більше часу та даних.