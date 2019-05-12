Відновлення боїв у Сирії: гуманітарні організації тимчасово припинили роботу

Міжнародні гуманітарні організації призупинили роботу на північному заході Сирії через відновлення бойових дій і бомбардувань в провінціях Хама і Ідліб.

Зазначається, що роботу призупинили щонайменше 16 організацій, включаючи Міжнародну продовольчу програму, повідомило видання Aljazeera.

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За даними ООН, свої домівки в зоні конфлікту з кінця квітня залишили вже понад 180 тисяч осіб. Під час бомбардувань з боку сирійських урядових військ і російської авіації були зруйновані школи і лікарні.

Сирійський центр моніторингу прав людини зі штаб-квартирою у Великобританії повідомив про бої між урядовими військами і озброєною опозицією на півночі провінції Хама і півдні провінції Ідліб. За даними спостерігачів, 10 травня загинули щонайменше 10 мирних жителів. Війська Асада намагаються наступати.

Напередодні авіація Російської Федерації здійснила шість рейдів на Аль-Гбіт у північно-західній частині Сирії та його околиці.

Вертольоти скинули 4 бочкові бомби 11 травня в містечку Аль-Гбіт в південній сільській місцевості Ідліба та інших місцях, зокрема на півночі Латакії.

Дамаск та Росія звинуватили у порушенні режиму припинення вогню радикальне ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке контролює частину території Ідліб.

6 травня сили режиму Башара Асада та їх прихильники продовили атаки на населені пункти в зоні деескалації на північному заході Сирії. В результаті бомбардувань і обстрілів за добу загинули десять мирних жителів, в тому числі чотири жінки і двоє дітей.