04:14
12 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Відновлення боїв у Сирії: гуманітарні організації тимчасово припинили роботу

      60 Читать новость на русском
      Внаслідок загострення конфлікту гуманітарні організації тимчасово припиняють свою діяльність
      Внаслідок загострення конфлікту гуманітарні організації тимчасово припиняють свою діяльність / Фото з відкритих джерел

      Міжнародні гуманітарні організації призупинили роботу на північному заході Сирії через відновлення бойових дій і бомбардувань в провінціях Хама і Ідліб.

      Зазначається, що роботу призупинили щонайменше 16 організацій, включаючи Міжнародну продовольчу програму, повідомило видання Aljazeera.

      Читайте також: Діти загиблих у Сирії російських військових відпочиватимуть в "Артеці"

      За даними ООН, свої домівки в зоні конфлікту з кінця квітня залишили вже понад 180 тисяч осіб. Під час бомбардувань з боку сирійських урядових військ і російської авіації були зруйновані школи і лікарні.

      Сирійський центр моніторингу прав людини зі штаб-квартирою у Великобританії повідомив про бої між урядовими військами і озброєною опозицією на півночі провінції Хама і півдні провінції Ідліб. За даними спостерігачів, 10 травня загинули щонайменше 10 мирних жителів. Війська Асада намагаються наступати.

      Напередодні авіація Російської Федерації здійснила шість рейдів на Аль-Гбіт у північно-західній частині Сирії та його околиці.

      Вертольоти скинули 4 бочкові бомби 11 травня в містечку Аль-Гбіт в південній сільській місцевості Ідліба та інших місцях, зокрема на півночі Латакії.

      Дамаск та Росія звинуватили у порушенні режиму припинення вогню радикальне ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке контролює частину території Ідліб.

      6 травня сили режиму Башара Асада та їх прихильники продовили атаки на населені пункти в зоні деескалації на північному заході Сирії. В результаті бомбардувань і обстрілів за добу загинули десять мирних жителів, в тому числі чотири жінки і двоє дітей.

      blog_ava
      Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      11 травня
      1896
      Теги: Війна у Сирії ООН Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      11 травня , 22:03 В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      Ольга Черненко 1131
      Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      11 травня , 22:00 Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      1895
      Як живе кримчанка, якій Медведєв відповів "ви дєржитєсь тут, всєго доброго"
      11 травня , 18:40 Як живе кримчанка, якій Медведєв відповів "ви дєржитєсь тут, всєго доброго"
      3191
      Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      11 травня , 16:02 Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      Блог Медіа 954
      Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      11 травня , 16:00 Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      Віталій Шабунін 1072
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук