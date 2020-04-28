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      Відновлення евакуації: в "Борисполі" приземлився літак зі США, на борту – багато школярів

      - Читать новость на русском
      В "Бориспіль" прибув спецрейс зі США
      В "Бориспіль" прибув спецрейс зі США / Фото з соцмереж Володимира Єльченка

      В київському аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими зі США українцями. Він прибув із Маямі, але на борту перебувають громадяни, що виїхали з різних штатів США.

      Усі ці люди, а їх на спецрейсі було 259, мають пройти обов’язкову обсервацію в Україні. Серед них, як інформували раніше у посольстві України в США, є 119 учнів. Українські діти перебували у США за американською освітньою програмою FLEX.

      До теми Відновлення евакуації українців та обсервація: як це відбуватиметься – пояснення Зеленського

      Саме цей рейс з Маямі став таким собі "першовідкривачем". За його прикладом буде організована низка інших спеціальних рейсів, які будуть здійснені під час карантинного періоду наприкінці квітня і у травні,
      – додавали у посольстві.

      Що таке FLEX? Це програма для учнів загальноосвітніх шкіл десяти країн співдружності незалежних держав — Євразії, яка фінансується урядом США,. Вона надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до США, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати у американській родині.

      Українські діти розважаються в аеропорті перед вильотом з Маямі: відео

      Це цікаво! Наразі до України вже вдалось евакуювати близько 1200 людей, які перебували у США, зокрема, були здійснені два комерційні спецрейси з Нью-Йорка та один безкоштовний евакуаційний рейс з Вашингтона.

      Безпосередньо про прибуття борту до Києва повідомив посол України у США Володимир Єльченко на своїй сторінці у твіттері. Він додав також відео зсередини літака, на ньому видно, як пасажирам проводять температурний скринінг.

      Температурний скринінг українців, що прибули з Маямі: відео

      Увага! Україна відновила евакуацію своїх громадян спецрейсами з-за кордону в час пандемії COVID-19. За словами президента Зеленського, планується прийняття максимум 4 літаків щодня.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Освіта Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Школярі Діти і неповнолітні Новини Києва Евакуація українців Новини США
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