Відновлення евакуації: в "Борисполі" приземлився літак зі США, на борту – багато школярів

В київському аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими зі США українцями. Він прибув із Маямі, але на борту перебувають громадяни, що виїхали з різних штатів США.

Усі ці люди, а їх на спецрейсі було 259, мають пройти обов’язкову обсервацію в Україні. Серед них, як інформували раніше у посольстві України в США, є 119 учнів. Українські діти перебували у США за американською освітньою програмою FLEX.

До теми Відновлення евакуації українців та обсервація: як це відбуватиметься – пояснення Зеленського

Саме цей рейс з Маямі став таким собі "першовідкривачем". За його прикладом буде організована низка інших спеціальних рейсів, які будуть здійснені під час карантинного періоду наприкінці квітня і у травні,

– додавали у посольстві.

Що таке FLEX? Це програма для учнів загальноосвітніх шкіл десяти країн співдружності незалежних держав — Євразії, яка фінансується урядом США,. Вона надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до США, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати у американській родині.

Українські діти розважаються в аеропорті перед вильотом з Маямі: відео

So nice to see @FLEXProgram alumni in a good mood waiting for their special flight from Miami to Kyiv.

Thanks everyone who made this possible despite current pandemic challenges. @ECAatState @AC_Global pic.twitter.com/vRwWMjJNuz — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 27, 2020

Це цікаво! Наразі до України вже вдалось евакуювати близько 1200 людей, які перебували у США, зокрема, були здійснені два комерційні спецрейси з Нью-Йорка та один безкоштовний евакуаційний рейс з Вашингтона.

Безпосередньо про прибуття борту до Києва повідомив посол України у США Володимир Єльченко на своїй сторінці у твіттері. Він додав також відео зсередини літака, на ньому видно, як пасажирам проводять температурний скринінг.

Температурний скринінг українців, що прибули з Маямі: відео

⁦@fly_uia⁩ flight from Miami FL just landed in KBP. Temperature check upon arrival. Be safe back home! pic.twitter.com/2Hq51Ryexr — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) April 27, 2020

Увага! Україна відновила евакуацію своїх громадян спецрейсами з-за кордону в час пандемії COVID-19. За словами президента Зеленського, планується прийняття максимум 4 літаків щодня.