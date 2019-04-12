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      Відновлення сепаратизму в Одесі: чи зможе "Порто-франко" знищити українську економіку

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      Труханов згадав про російський проект "Порто-франко" в Одесі
      Труханов згадав про російський проект "Порто-франко" в Одесі / 24 канал

      В Одесі знову заговорили про проект вільної економічної зони, який раніше активно просували проросійські політики. І цей проект – цілком реальна загроза для існування економіки країни, на яку жодним чином не вплине результат виборів президента.

      У тому, що таке "Порто-франко", до чого тут сепаратизм та чим ризикують українці, якщо цей проект реалізують, – розбирались журналісти "24" каналу.

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      Що таке "Порто-франко"?

      З історичної точки зору – це такий порт, що користується правом безмитного ввезення і вивозу товарів або має сприятливі митні правила.

      У сучасності – це ідея про створення спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ), яку просували колишні регіонали, а нині народні депутати від "Опозиційного блоку" Вадим Рабінович та Сергій Ківалов. Найактивніше вони носились із цією ідеєю у 2014-2016 роках. В обговоренні проект отримав абсолютно історичну назву – "Порто-франко".

      За цей період депутати кілька разів подавали різні законопроекти, які зводились до однієї і тої ж ідеї: на 30 років в межах Одеської області знизити ставки за оренду, комунальні тарифи і відмовитися від стягування податку на додану вартість на Одеській митниці. Також пропонувалось, що зареєстровані в Одеській області компанії змогли б три роки взагалі не платити податок на прибуток, а потім ще три роки платити тільки його половину.

      Цю ж ідею Ківалов намагався розвивати і в Одеській міськраді. Там у 2016 році з’явилось міжфракційне об’єднання "За Порто-франко". В нього увійшла фракція "Опозиційного блоку" і фракція "Української морської партії" Ківалова. Паралельно у групи депутатів, які виступали за створення "Порто-франко", виникла і група противників, які називали цю ідею "красивою вивіскою для сепаратизму".

      Що із цим "Порто-франко" не так?

      Тут диявол ховається у деталях. Як пояснив активіст ГО "Оберіг" Вадим Лабас, хитрість у тому, що СЕЗ пропонують зробити не в межах порту чи міста, а в межах цілої області.

      Українське законодавство дозволяє нам мати СЕЗ. Але. Коли ідеться про створення спеціальної економічної зони в межах цілої області, то це – загроза конституційному устрою країни. У законі про СЕЗ на область пропонують не просто вільну економічну зону. Там пропонують надавати широкі повноваження місцевій владі із можливістю визначення свого вектору розвитку для регіону. Тобто, по суті, це – зміна області на автономію із величезними правами,
      – пояснив він.

      Чим завершуються у поточних умовах історії українських автономій – ми пам’ятаємо на прикладі нині окупованих регіонів України.

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      Чому зараз про це знову згадали?

      Тому що Одеський міський голова Геннадій Труханов днями розпорядився створити робочу групу з питань відновлення і розширення повноцінної діяльності спеціальної економічної зони. Згідно із документом, який опублікований на сайті міськради, очолить групу віце-мер Павло Вугельман, а його співголовою стане колишній глава ОДА за часів президента Кучми Сергій Гриневецький. Також до її складу увійдуть керівники департаментів та управлінь муніципалітету, представники Одеського порту і Адміністрації морських портів України.

       

      Свого часу Гриневецький, як пишуть ЗМІ, був одним із головних організаторів скандального  Сєверодонецького з'їзду, який відбувся у 2008 році – ще до приходу до влади Віктора Януковича. Там депутати всіх рівнів зі східних і південних областей України, зібралися під гаслами "створення федерації", "незалежності Південно-Східного регіону" та створення на базі Одеської області так званого "Новоросійського краю".

      Про яку саму зону зараз ідеться – ніхто не уточнює. Але, скоріш за все, про ту саму, яку кілька років тому уже просували проросійські політики Одеси, агітуючи за так звану "зону Порто-франко". При чому список робочої групи із цього питання було створено орієнтовно тоді ж. Зараз його просто збільшили вдвічі. Активісти також звертають увагу на те, що перед оновленням складу групи у міськраді Одеси, пройшла зустріч Рабіновича (який, як ми пам’ятаємо, просував ідею СЕЗ у парламенті) із Трухановим.

      До чого тут сепаратизм?

      Тези про таку економічну "автономізацію" областей України із подальшим її поділом за економічним принципом були "планом Б" Кремля у перші роки війни, яка почалась у 2014 році. Після того, як спроби організувати так звану "Бессарабську народну республіку" (подібну до псевдореспублік бойовиків "ДНР" та "ЛНР") в Одесі із гучним тріском провалились, ідейні організатори сепаратистських рухів повернулись до не таких очевидних сценаріїв. І почали активно просувати історію із створенням "вільних економічних зон".

      Ківалов, як писали ЗМІ, свого часу навіть намагався розписати "конституцію" для такої нової економічної варіації на тему "Одеської народної республіки".

      Про те, як розвивались проекти Кремля із "повзучої федералізації" України, журналісти вже не раз детально писали, коли аналізували опубліковані хакерами листування тодішнього радника президента Росії Владислава Суркова. Проект "Одеса за Порто-франко" тоді, як писали журналісти, був одним із найприорітетніших. Більше того, він функціонував навіть незважаючи на те, що гроші його учасникам видавали не відразу і не в повному обсязі. У 2016 році практично всі ці проекти були згорнуті, згодом самого Суркова звільнили із посади.

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      Зараз, судячи з усього, проект вирішили розморозити і спробувати проштовхнути ще раз. При чому реалізувати його Кремль намагатиметься, незалежно від того, чим завершаться президентські вибори.

      Чим це може загрожувати Україні?

      Великою кількістю проблем. Для самої Одеси – бойовими діями на вулицях міста. Для всієї України – це може означати втрату портів Одеської області. Морські порти у нас є найбільш важливим елементом логістичної інфраструктури країни. Саме через них проходить основний вал всього того, чим Україна торгує зі світом. Якщо порти у нас забрати – це може означати цілком реальний обвал економіки, який зачепить кожного українця.

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Публікації Війна на Донбасі Тероризм Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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