Видобуток власного газу запустить економіку України і дозволить значно знизити тарифи і ціни

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив лідер політичної партії "Громадська Сила" Загід Краснов.

За його словами, сьогодні країна має великий потенціал не тільки для того, щоб стати по справжньому енергонезалежною державою.

"По запасу природних ресурсів у нас енергетично незалежна країна. За оцінками експертів, запаси газу в Україні становлять близько 4,5 трлн. кубометрів. Щоб було зрозуміло, який це потенціал, скажу: з часів радянської України і до сьогоднішнього дня у нас добули менше 2 трлн. кубометрів. Цього нам вистачить на кілька століть, – підкреслив Загід Краснов. – У 70-ті роки на території України добували близько 70 млрд кубометрів на рік. Це в два рази більше, ніж нам сьогодні необхідно. А ми видобуваємо тільки 19 млрд кубометрів. Чому? Тому що в нашому бюджеті не закладається ні копійки на геолого-розвідувальні роботи. Той газ, який ми видобуваємо, зі старих родовищ, але вони ось-ось вичерпаються. Нових ми не шукаємо і не розробляємо. Раніше на території України працювало близько 500 геолого-розвідувальних бригад, сьогодні – менше 20, і то – це приватні компанії".

Загід Краснов вважає, що вкладати кошти в розробку родовищ газу сьогодні уряду України не вигідно з політичної точки зору.

"Видобуток власного газу став б локомотивом для розвитку всієї економіки України. Ми б не тільки стали енергонезалежною державою. Ми отримали б можливість знизити ціну на сам газ, на тепло, гарячу воду, на всі продукти харчування, продукцію хімічної промисловості і т.д. Бо скрізь використовується газ, – сказав Загід Краснов. – Чому ми це не робимо? Це не вигідно людям, які сидять сьогодні у владі. Тому що вкладання коштів у видобуток власного газу дасть результат в довгостроковій перспективі – через 5-10 років. А ті, хто сьогодні при владі, хочуть результату "сьогодні на сьогодні" для політичної вигоди. Або готові реалізовувати програми, де можна "урвати" свою частку. Але це шлях в нікуди, ми і далі будемо в такому випадку ходити з простягнутою рукою".