14:13
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Видобуток власного газу запустить економіку України і дозволить значно знизити тарифи і ціни

468 Читать новость на русском
Загід Краснов
Загід Краснов

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив лідер політичної партії "Громадська Сила" Загід Краснов.

За його словами, сьогодні країна має великий потенціал не тільки для того, щоб стати по справжньому енергонезалежною державою.

"По запасу природних ресурсів у нас енергетично незалежна країна. За оцінками експертів, запаси газу в Україні становлять близько 4,5 трлн. кубометрів. Щоб було зрозуміло, який це потенціал, скажу: з часів радянської України і до сьогоднішнього дня у нас добули менше 2 трлн. кубометрів. Цього нам вистачить на кілька століть, – підкреслив Загід Краснов. – У 70-ті роки на території України добували близько 70 млрд кубометрів на рік. Це в два рази більше, ніж нам сьогодні необхідно. А ми видобуваємо тільки 19 млрд кубометрів. Чому? Тому що в нашому бюджеті не закладається ні копійки на геолого-розвідувальні роботи. Той газ, який ми видобуваємо, зі старих родовищ, але вони ось-ось вичерпаються. Нових ми не шукаємо і не розробляємо. Раніше на території України працювало близько 500 геолого-розвідувальних бригад, сьогодні – менше 20, і то – це приватні компанії".

Загід Краснов вважає, що вкладати кошти в розробку родовищ газу сьогодні уряду України не вигідно з політичної точки зору.

"Видобуток власного газу став б локомотивом для розвитку всієї економіки України. Ми б не тільки стали енергонезалежною державою. Ми отримали б можливість знизити ціну на сам газ, на тепло, гарячу воду, на всі продукти харчування, продукцію хімічної промисловості і т.д. Бо скрізь використовується газ, – сказав Загід Краснов. – Чому ми це не робимо? Це не вигідно людям, які сидять сьогодні у владі. Тому що вкладання коштів у видобуток власного газу дасть результат в довгостроковій перспективі – через 5-10 років. А ті, хто сьогодні при владі, хочуть результату "сьогодні на сьогодні" для політичної вигоди. Або готові реалізовувати програми, де можна "урвати" свою частку. Але це шлях в нікуди, ми і далі будемо в такому випадку ходити з простягнутою рукою".

Теги: Енергоефективність хімічна промисловість
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
сьогодні, 14:00 Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
Христина Бердинських 244
Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
сьогодні, 12:53 Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
7370
Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
сьогодні, 13:28 Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
2532
Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
сьогодні, 13:42 Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
1045
Скрипаль і світова
сьогодні, 12:00 Скрипаль і світова "музика": реакція Заходу на отруєння шпигуна
Наталія Лебідь 1039
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук