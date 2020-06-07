Росія, Саудівська Аравія та інші країни, що експортують нафту, домовилися продовжити угоду про зменшення видобутку "чорного золота" ще на місяць – до кінця липня. А спеціальний комітет збиратиметься щомісяця, аби вивчати ринок та ухвалювати рішення про подальші дії.

Країни ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) спільно з іншими країнами-виробниками нафти з-поза меж організації провели 6 червня засідання. За його результатами, як пише DW, домовилися (причому одноголосно) угоду про скорочення видобутку нафти продовжити – до кінця липня.

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Засідання це, зауважимо, планували ще на 4 червня, але відклали – бо низка країн не хотіли продовжувати дію домовленості про зменшення обсягів видобутку нафти.

Заява країн-експортерів нафти за результатами засідання: головне

Експортери будуть дотримуватися запланованих знижених показників видобутку ще один місяць (раніше мовилося про три місяці, однак, вочевидь, щодо такого терміну домовитися не змогли).

ще один місяць (раніше мовилося про три місяці, однак, вочевидь, щодо такого терміну домовитися не змогли). Країни, які у травні та червні свої зобов'язання (мовиться про квітневу угоду) порушили, у наступні місяці видобуватимуть нафти менше , щоб компенсувати різницю у показниках (це, наприклад, Нігерія та Ірак).

, щоб компенсувати різницю у показниках (це, наприклад, Нігерія та Ірак). Моніторинговий комітет, який наглядатиме за дотриманням планових показників, відтепер збиратиметься щомісяця й аж до грудня. Комітет буде вивчати ринок і рекомендувати показники зниження видобутку нафти.

Коротко про обвал цін на нафту та квітневу угоду ОПЕК