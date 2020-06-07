Чи видобування нафти скорочуватимуть і надалі: результати засідання ОПЕК+
Росія, Саудівська Аравія та інші країни, що експортують нафту, домовилися продовжити угоду про зменшення видобутку "чорного золота" ще на місяць – до кінця липня. А спеціальний комітет збиратиметься щомісяця, аби вивчати ринок та ухвалювати рішення про подальші дії.
Країни ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) спільно з іншими країнами-виробниками нафти з-поза меж організації провели 6 червня засідання. За його результатами, як пише DW, домовилися (причому одноголосно) угоду про скорочення видобутку нафти продовжити – до кінця липня.
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Засідання це, зауважимо, планували ще на 4 червня, але відклали – бо низка країн не хотіли продовжувати дію домовленості про зменшення обсягів видобутку нафти.
Заява країн-експортерів нафти за результатами засідання: головне
- Експортери будуть дотримуватися запланованих знижених показників видобутку ще один місяць (раніше мовилося про три місяці, однак, вочевидь, щодо такого терміну домовитися не змогли).
- Країни, які у травні та червні свої зобов'язання (мовиться про квітневу угоду) порушили, у наступні місяці видобуватимуть нафти менше, щоб компенсувати різницю у показниках (це, наприклад, Нігерія та Ірак).
- Моніторинговий комітет, який наглядатиме за дотриманням планових показників, відтепер збиратиметься щомісяця й аж до грудня. Комітет буде вивчати ринок і рекомендувати показники зниження видобутку нафти.
Коротко про обвал цін на нафту та квітневу угоду ОПЕК
- ОПЕК+ (країни ОПЕК та інші експортери) у квітні домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти, щоб запобігти подальшому падінню цін на "чорне золото". Причому видобуток має бути меншим ще чи не два роки.
- Неузгодженість позиції конкурентів на світовому ринку та важливих членів ОПЕК Росії та Саудівської Аравії призвела до найбільшого за 20 років падіння цін на нафту. І все це – на тлі кризи через пандемію COVID-19.