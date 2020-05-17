Бронзова ванна і прозора стеля: відома блогерка показала розкішний особняк
Британська б'юті-блогерка Зої Сагг розкрила таємниці свого будинку в Брайтоні, де живе під час самоізоляції через спалах коронавірусної інфекції COVID-19.
Дівчина, яка відома також під псевдонімом Zoella, придбала просторе житло у 2017 році за понад 2 мільйони доларів. Знімками вона поділилася в своєму Instagram, де має понад 9 мільйонів підписників.
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Ванна кімната
Тут у знаменитості – прозорі стелі, шикарна бронзова ванна і джакузі, бірюзові меблі і свічки, які надають приміщенню затишку та особливої атмосфери.
Day 10 - Slow Down Besides spending the morning watching 2 episodes of “normal people” (absolutely obsessed, watch immediately) I’ve actually done the opposite of slow down today and decided I’d do the sort of tidying & organising that involves pulling everything out of every draw & going from room to room like a tornado leaving a trail of destruction around me. Excited for bath time though! And I’ve also decided I’m going to paint my nails (even though it will last all of 3 hours before it chips no doubt haha) How have you spent your Sunday? #comewhatmay
Робоче місце
Білі меблі та стіни, кімнатні рослини і свічки - так виглядає кабінет, який, за словами господині, є для неї місцем усамітнення. При цьому Зої вирішила після карантину зробити тут ремонт і розбавити спокійний інтер'єр яскравою фарбою і диваном.
Day 5 - Makeshift office Luckily, pre-corona virus I already had an office upstairs that I’ve used since we moved here 3 years ago! I usually spend half my week in the office in town, and half my week working from home, so this desk still gets love (more so recently though onbviously) I love this room in our house, my own little space to feel creative and be productive! I do feel like it’s almost time for a little makeover though, maybe a pop of colour on the walls & a bright sofa? You know when you get “the itch” to re-decorate, I feel like this room could be my next project #comewhatmay
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Кухня
Сама блогерка вважає, що там у неї панує "кривавий безлад". Втім, по фото цього не скажеш – меблі в екостилі сприяють відпочинку і розслабленню.
Спальня
Зої поділилася лише невеликим фрагментом місця свого відпочинку. Вона зізналася, що дуже любить своє ліжко. У затишній кімнаті також не обійшлося без кімнатних рослин, свічок і елементів декору.
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