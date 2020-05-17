Бронзова ванна і прозора стеля: відома блогерка показала розкішний особняк

Британська б'юті-блогерка Зої Сагг розкрила таємниці свого будинку в Брайтоні, де живе під час самоізоляції через спалах коронавірусної інфекції COVID-19.

Дівчина, яка відома також під псевдонімом Zoella, придбала просторе житло у 2017 році за понад 2 мільйони доларів. Знімками вона поділилася в своєму Instagram, де має понад 9 мільйонів підписників.

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Ванна кімната

Тут у знаменитості – прозорі стелі, шикарна бронзова ванна і джакузі, бірюзові меблі і свічки, які надають приміщенню затишку та особливої атмосфери.

Робоче місце

Білі меблі та стіни, кімнатні рослини і свічки - так виглядає кабінет, який, за словами господині, є для неї місцем усамітнення. При цьому Зої вирішила після карантину зробити тут ремонт і розбавити спокійний інтер'єр яскравою фарбою і диваном.

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Кухня

Сама блогерка вважає, що там у неї панує "кривавий безлад". Втім, по фото цього не скажеш – меблі в екостилі сприяють відпочинку і розслабленню.

Спальня

Зої поділилася лише невеликим фрагментом місця свого відпочинку. Вона зізналася, що дуже любить своє ліжко. У затишній кімнаті також не обійшлося без кімнатних рослин, свічок і елементів декору.