У Міністерстві інфраструктури вже оголосили тендер на будівництво нового аеропорту на Закарпатті. Про це повідомив міністр Владислав Криклій.

Читайте також Новий аеропорт на Закарпатті побудують біля Мукачева

Що відомо про запуск аеропортів

Також з червня очікуємо відновлення польотів з аеропорту "Ужгород",

– повідомив міністр.

За словами Криклія, назву нового аеропорту будуть визначати із закарпатцями разом. Зараз також узгоджують кінцеву локацію летовища.

Оголосили тендер на розробку проєктної документації та її експертизи на будівництво аеродрому нового аеропорту в Закарпатському регіоні,

– розповів Криклій.

До того ж міністр розповів, що летовище мають створити з двома курсами посадки та без заходу на територію сусідніх держав.

Деталі від міністра про будівництво інших летовищ в Україні

У Дніпрі триває будівництво терміналів і підготовчі роботи з будівництва смуги.

В Одесі будівництво 1 черги нового аеродрому завершено. Тільки її має перевірити Державіаслужба України та має відбутись сертифікація для можливості здійснення польотів.

У Херсоні проєктно-кошторисна документація готова та подана на державну експертизу, встановлюють світло-сигнальне обладнання. До кінця року планують завершити реконструкцію смуги.

У Рівному розробляють проєктну документацію для встановлення засобів навігації та посадки, а також по периметровій огорожі. До кінця року роботи планують завершити реконструкцію периметрової огорожі та встановити радіотехнічне обладнання.

Коротко про аеропорти на Закарпатті