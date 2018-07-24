Відома біатлоністка Домрачева потрапила у ДТП в центрі Мінська

Дар'я Домрачева потрапила в автоаварію, коли намагалася заїхати у двір "Центрального" в Мінську.

Подія трапилася увечері 23 липня в арці з боку Жовтневої площі. Влітку 2018-го там встановили дорожні стовпчики, про що Домрачева не знала, повідомляє "Єврорадіо".

Дарья Домрачева попала в автоаварию в центре Минска. Фото https://t.co/aMvxUuAHjK — Еврорадио (@euroradio_ru) 23 июля 2018 г.

Автомобіль BMW X6 Домрачевій подарували на день народження в 2012 році. Повідомлялося, що подарунок вона отримала від федерації біатлону, снонсорів, уболівальників і автокомпанії BMW.

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Пізніше стало відомо, що ДАІ Мінська не має претензій до чотирикратної олімпійської чемпіонки. Про це повідомила старший інспектор відділу агітації і пропаганди ВДАІ Центрального РУВС Мінська Анастасія Редько.

"Вчора приблизно о 18.00 дівчина-водій за кермом автомашини BMW рухалася по дворовій території проспекту Незалежності біля будинку 23 і при виїзді скоїла наїзд на боллард (дорожній стовпчик). Машина отримала незначні механічні пошкодження, боллард не пошкоджений. Зараз проводиться перевірка за фактом ДТП. Претензій ні у кого немає", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що білоруска є першою та єдиною біатлоністкою в історії, якій вдалося виграти чотири золоті медалі Олімпійських ігор.