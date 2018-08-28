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Відома дата презентації смартфонів Google Pixel 3 та Pixel 3 XL

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Google Pixel 3 та Pixel 3 XL: дата презентації
Google Pixel 3 та Pixel 3 XL: дата презентації / Фото з вільних джерел

Офіційний захід, присвячений релізу Google Pixel 3 та Pixel 3 XL, відбудеться 9 жовтня. За попередньою інформацією, пошуковий гігант невипадково вирішив провести презентацію через місяць після Apple.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Незважаючи на те що дизайн і функціональні особливості Google Pixel 3 XL вже стали надбанням широкого кола громадськості, як і раніше існує шанс того, що Google зможе здивувати своїх фанатів. На це вказують чутки про те, що пошуковий гігант паралельно готує дві лінійки Pixel третього покоління, розробка однієї з яких ведеться для відводу уваги.

Як би там не було, багато характеристики смартфонів Pixel третього покоління відомі вже зараз. Наприклад, немає ніяких сумнівів в тому, що апаратну начинку флагманських апаратів складе процесор Snapdragon 845, а обсяг їх оперативної пам'яті не буде перевищувати 4 ГБ.

Google Pixel 3 XL
Ймовірний дизайн смартфону Google Pixel 3 XL

Крім того, знаючи самобутність Google і величезний запас проривних ідей, безумовно не варто розраховувати на подвійну основну камеру. Як показала практика, навіть одиночний фотомодуль Google Pixel першого і другого поколінь прекрасно справляється зі своїм завданням, виправляючи помилки кадрів за рахунок роботи штучного інтелекту.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Google
Джерело: 24 Канал
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