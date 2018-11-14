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      Відома дата проведення Об'єднавчого cобору щодо автокефалії УПЦ

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      Об'єднавчий собор щодо утворення УПЦ відбудеться 22 листопада
      Об'єднавчий собор щодо утворення УПЦ відбудеться 22 листопада / Фото з відкритих джерел

      Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, відбудеться 22 листопада.

      Про це заявив колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП, а нині керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії протоієрей Георгій Коваленко в ефірі "Радіо Свобода".

      Читайте також: Автокефалія для України: в УПЦ МП зробили категоричну заяву щодо участі в Об'єднавчому соборі

      Раніше 24 канал повідомляв, що Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля може відбутися 21 листопада, у день архістратига Михаїла. За словами очільника УПЦ КП Філарета, Собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

      Ми в перехідному періоді. Московський патріархат визначився і в цілому, і в Україні. Варто почекати. Обіцяють 22 листопада Об'єднавчий собор. Згідно церковних правил і традицій, будь-яке рішення священноначалля повинно бути рецепійоване, прийняте чи не прийняте, в тому числі духовенством і вірними,
      – зазначив Коваленко.

      Також протоієрей впевнений, що всі помісні церкви будуть намагатися зробити все, аби цей конфлікт не виріс на загальносвітовий рівень, тому підтримуватимуть стосунки і з Москвою, і з Константинополем. На його думку, в цьому процесі, патріархати скоріше будуть намагатися вирішувати власні питання, ніж блокувати чи допомагати комусь з учасників процесу.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ КП Корупція Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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